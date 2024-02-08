【毒P命案】警機場拘31歲男　疑涉粉嶺圍內地生被注射冰毒命案

▲ 警機場拘31歲男，疑涉粉嶺圍內地生被注射冰毒命案。（資料圖片）

警方於12月23日上午8時許接獲報案，指上水近粉嶺圍發現一具男性屍體。警方調查後以「誤殺」及「非法處理屍體」罪拘捕3人，年齡介乎20歲至62歲。大埔警區重案組人員經再進一步調查，昨日（7日）下午約2時在香港國際機場拘捕一名31歲姓賴本地男子，涉嫌阻止合法埋葬屍體，他現正被扣留調查。

警方調查後發現該男子為一名內地到港修讀碩士的22歲姓許學生，其租住土瓜灣，非當地村民。警方其後鎖定粉嶺圍一單位，並於25日突擊搜查，於單位內尋獲一名姓關51歲男子，及一名20歲姓鄭男子，其後昨日再在粉嶺坑頭村再尋獲一名62歲姓鄭男子，以涉嫌誤殺及不當處理屍體罪拘捕51歲姓關及62歲姓鄭男子，並以不當處理屍體罪拘捕20歲姓鄭男子。

警方相信死者於12月22日在粉嶺圍一村屋單位與另外5名男子開毒品派對，當時其中2人為死者注射冰毒，其後事主昏迷屋內，衆人將死者抬往附近空地棄置後離去。

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記者：黃穎津