英國車禍︱8歲華裔女童遭汽車撞死彈琴最後身影曝光　父母：每天都在受苦

▲ 女童父母心情仍未平復，想起女兒會用激動落淚。

【交通意外/英國/倫敦/移民】去年7月，英國倫敦西南部溫布頓區（Wimbledon）發生駭人車禍，一名8歲華裔女童遭一輛越野路華（Land Rover）汽車衝入校園撞死，女童當場死亡，另16人受傷。而死者證實是香港女童Selena Lau。事隔7個月，女童的父母接受當地傳媒訪問時，坦言心情仍未平復，「每天都在受苦」，希望警方盡早完成調查。

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英國警方當時稱與恐怖攻擊無關。死者證實是香港女童Selena Lau，死者家屬事後發聲明悼念，形容Selena是一名聰明可愛的小孩。據《Daily Mail》報導，Selena Lau的45歲父母Franky及Jessie於訪問中表示，雖然已經事隔7個月，但是心情仍然未能平復，他們憶起看到女兒屍體時的情境，母親更用手拭淚，「第一次看到她躺在接待區附近的床上，獨自一人，嘴裏插着管子，臉上有血跡及瘀傷。這一幕每日每夜都在我腦海中出現，我希望躺在那裏的是我，而不是她，我希望能與她交換位置，我願意付出我擁有的一切讓她回來」。

父母後悔沒有到校觀看女兒表演

Selena Lau是多才多藝的女孩，出事前不久才剛表演完鋼琴，父母自責當日沒有到場觀看女兒的表演，「那日我們做甚麼來避免事情發生？……如果我有去看表演，她可能會跟我對話幾秒，一切可能變得不同」。事件亦令Selena的12歲家姐帶來沉重的打擊，自那日起她退出與妹妹一同參加的興趣班，晚上一直獨自哭泣。

▲ 女童當日表演鋼琴的最後身影曝光。網上圖片

母親Jessie回想當日學校致電，「她（學校職員）說『快點來，學校發生了非常嚴重的事』，我以為可能是斷手臂之類，沒想到有其他狀況。她的聲音顫抖地說『你必須馬上過來』」，她形容「這是我的世界末日」。Franky當日在家工作，收到消息後即趕往學校，「那時交通非常擠塞，學校被封鎖了，所有警察都在那裏……他們把我帶到禮堂，我看到我媽媽及一位朋友，還有其他家長，他們走來告訴我Selena走了」

司機疑癲癇症發作

而涉案司機是一名46歲女子，在駕駛時疑出現健康問題，有目擊者指她是癲癇症發作。警方稱，女司機因涉嫌危險駕駛導致他人死亡而被捕。

Selena Lau就讀的是The Study Preparatory School是私立女校，專門供4歲至11歲女生入讀，位置距離舉辦溫布頓網球錦標賽的場地約1.6公里。據報當時是學校的學期最後一日，一班學生正於校園戶外空間舉行茶會慶祝。

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責任編輯：王明芳