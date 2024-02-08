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膠戰女神︱劉沛蘅告別情傷龍年覓真命天子？　單身Hillary自揭有生BB諗法

娛樂 12:17 2024/02/08

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劉沛蘅（Hillary）被問「有無諗過搵男友」。

「膠戰女神」劉沛蘅（Hillary）在過年前在IG與網民玩「你問我答」，不少網民都為單身的Hillary感心急，她被問到「有無諗過搵男友」時也大方回應！

Hillary在龍年能否成功蜜運也好，相信一眾關心的Hillary的人最想她過得開心！

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Hillary屋企擺大棵桃花

Hillary被問到「有無諗過搵男友」，她稱：「無刻意搵，順其自然，但我喺屋企擺咗咁大棵桃花」，從Hillary公開的桃花相所見，當中有掛上超過40個福字利是封，相當誇張。

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樂觀Hillary：呢個世界好大

有網民向Hillary訴苦，表示自己已分手、擔心再遇不到喜歡的人，Hillary送上安慰：「唔使擔心，呢個世界好大㗎！你要相信佢會喺最適合時間出現。在此之前，好好照顧自己、經營自己、愛自己，用更好嘅自己迎接他！」

單身的Hillary形容自己現時的生活是開心自在，並指：「有時候好多嘢都唔需要諗得太複雜，開心好簡單，簡單就開心。」

她表明不會後悔過往的選擇：「因為我每次都會為我嘅選擇用盡全力！就算最後結果唔好，過程中其實都會學到同得到一啲嘢。」

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Hillary有生BB諗法

Hillary被問「有冇諗過第時會生BB繼承妳d（啲）靚基因」，她坦言：「有，我係好鍾意小朋友的」並公開一張她與岑珈其兒子臻臻的開心合照。

Hillary被玩「你問我答」的網民讚又瘦又靚，兼且相當欣賞其穿搭，那麼相信Hillary早日會遇上合適自己的另一半呢！

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與洪卓立結束年半情

洪卓立（Ken）在2022年1月時被網民發現曾於IG限時動態中上載一張《膠戰》主持劉沛蘅（Hillary）攬着小狗的相片，疑放閃暗示拍拖。

後來，Ken在2022年3月30日在IG中公開與Hillary的戀情，並已發展至同居，又大方以「情侶檔」出席活動。

Ken與Hillary一同到日本旅行，Hillary、Ken亦分享不少甜蜜合照，大放閃光彈。

可惜，在2022年11月4日下午約6時，Ken、Hillary在IG限時動態宣布「分」訊，震驚網民！

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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