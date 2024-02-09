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盜月者丨張繼聰為場戲連食8個公仔麵　白只首跟鏡仔合作：對教主改觀

娛樂 12:15 2024/02/09

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賀歲片《盗月者》今日上映，電影由袁劍偉執導。張繼聰，白只聯同三位MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤主演。故事改編自2010年東京天賞堂爆竊案和香港首宗郵袋搶劫案，題材非常新鮮。

《盗月者》講述經驗豐富的大賊（張繼聰飾）、負責爆破的渠王（白只飾）、「對期錶」專家馬文舜（呂爵安飾）以及天才開鎖青年阿佑（盧瀚霆 飾）被二手錶商龍頭萊寶行的萊叔（姜濤 飾）威脅下，被迫前往日本偷取名錶，卻觸動日本惡勢力的追殺。眾人各懷鬼胎，互不信任，展開一場危機四伏的「偷錶」旅程。

阿聰與白只相識多年，默契十足。（曾耀輝攝 ）

阿聰起初對「偷錶」題材感到有趣和新鮮，當得知有3位MIRROR成員參演，曾猜想究竟走偶像還是認真路線，不過導演認為「偷錶」題材對觀眾而言始終存有距離，因此選擇實而不誇的路線，讓觀眾更易投入。

阿聰認為整個「偷錶團隊」要做到似有還無的兄弟情，又有點「拉雜成軍」的感覺，極具挑戰性。白只則指出原先的劇本時較多Gag位和人物描述，經過一輪修改後，最終版本聚焦在「偷錶」歷險上，令他覺得《盗》更有戲味。

兄弟默契十足

阿聰與白只在戲外是相識多年的好友，他們都認為兩人的友情對拍攝工作有所幫助。戲中雖未有呈現「大賊」與「渠王」的往事，主要透過場口的對答和眼神，讓觀眾了解兩人共事多年的關係。

阿聰認為演員本身熟絡就能夠得出默契，互相了解並配合對方；白只則說兩人的友情，可以免卻拍攝過程中的忌諱，他舉例︰「跟3位MIRROR成員首次合作，拍攝時我會有較多顧慮，例如對白之間可否『爆肚』？因不同演員對拍攝上的細節位都有自己一套想法，但對着阿聰就不用擔心，因為我們在默契、共識、想法上的追求都頗為一致。」

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食8個公仔麵

兩人在拍攝《盗月者》期間不乏難忘經歷，阿聰平日為保持身型，甚少食公仔麵，但他竟為了一場戲，連續食8個只用熱水煮但沒用調味粉的公仔麵，更食到「頂住個胃」！難怪他直言自己「好專業」。他笑道：「但拍攝完後，卻沒有因此厭倦公仔麵，這就是公仔麵的威力！」

白只就憶述其中一個場口，他們要用炸藥炸開地庫的夾萬，但當一開機拍攝，就出現意外。「點着藥引時，部分火花跌落其他煙花炸藥上，隨即就『砰砰砰砰』，過程相當驚險，若稍有不幸，隨時毀容，但明白到演員在片場拍攝時要學懂保護自己。」

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MIRROR三子認真

「偷錶團隊」由阿聰，白只加上姜濤、呂爵安、盧瀚霆組成。兩位資深「偷錶成員」，分享與3位演出資歷較淺的演員有何體會？

阿聰表示︰「Edan是一位認真、聰明的演員，他的演員觸覺好敏銳，經常顧及演出上重要的問題。拍攝期間，他經常收工後和我討論劇本問題，態度非常好。Edan的演法較以往實在，大膽跳出舒適圈，大家留意到他在演技上的多樣性，未來或許有更多不同的嘗試。」

阿聰表示拍攝期間一口氣要食8個公仔面，相當難忘。（曾耀輝攝）

阿聰又指︰「阿姜在戲中需要衝破不少包袱，而他的年齡相對較細，要飾演團隊老大並不容易，但非常努力，做得不俗。」

白只首次與三位MIRROR成員合作，他形容Anson Lo在拍攝過程中好渴望知道怎樣做得更好。「初初接觸Anson時，覺得他為人較慢熱內斂，但有趣地，原來所有在日本的飯局和開會都是他邀約，令我相當佩服，亦開始明白他們多工作的原因。」

白只笑言戲中的打鬥場口令他萌生「不想再打」的想法。（曾耀輝攝）

自己打自己

《盗月者》和《飯戲攻心2》同是今個新年檔期上映的賀歲片，而兩套作品阿聰都有份參演。問到會否擔心出現「自己打自己」的情況，他就指出新年有多日假期，市民可以睇多幾套電影，又認為兩套電影戲種和題材都截然不同。

他說:「而且現時娛樂種類選擇多，香港電影業面對很大的挑戰，希望市民能夠多到戲院睇戲支持香港電影業。」

記者:傅承嘉

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