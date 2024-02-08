美斯齋坐︱女球迷睇波後疑「脫粉」　$600放售美斯球衣　標明「附女性體香+大球場氣氛」惹議

▲ 女球迷睇波後疑「脫粉」！$600放售美斯球衣，標明「附女性體香+大球場氣氛」惹議。

比波飛更值錢？阿根廷球王美斯於周日（4日）缺陣國際邁阿密與港聯的表演賽，引發眾怒，大批粉絲不滿「脫粉」。其中就有一名女球迷疑似極度失望，在二手販賣平台上以$600出售自己在球賽當日穿過的波衫，更標明「附女性體香」、「吸收咗大球場氣氛」，引起網民熱議。

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國際邁阿密於周日與港聯進行表演賽，惟阿根廷球王美斯缺陣整場球賽，令盼望能親眼目睹美斯落場獻技的大批球迷極為失望，大喊「回水」，引起國際輿論風波及「脫粉潮」。

其中，有一名女球迷就疑似因觀看球賽後極度失望「脫粉」，日前在二手買賣平台叫價$600，放售球賽當日自己穿過的國際邁亞密粉色球衣；更在商品描述欄標明「附女性體香 (全球唯一）美斯波衫」、「只著過一次、仲吸收咗大球場氣氛」，還良心附贈「剪咗嘅牌連同美斯postcard一張」，籲買家「手快有手慢無」。

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網民熱議：買呢件波衫好過買波飛

女球迷的放售帖子一出，即引起網民關注及熱議。不少「沉迷女色」的網民笑言「比波飛更抵買」，但亦有人嘲諷：「如果收到係體臭可唔可以退款？」

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6大因素易有體臭

香噴噴的體味能贏得好感，相反有狐臭則會讓人避之不及，患者更是苦惱尷尬。台灣皮膚科醫生陳昱璁曾在Facebook發文解釋何為狐臭，指腋下有大汗腺，其分泌物原本是無臭無味，但腋下有濃密的毛髮容易形成悶熱潮濕的環境，因此皮膚細菌的多樣性就比較高，大汗腺的分泌物與腋窩暖濕的環境，造就了細菌容易繁殖生長。而這些汗腺的分泌物，例如汗水、油脂、沒用的蛋白質，被細菌分解後產生成有氣味的化學物質，就形成狐臭。

陳昱璁表示，經常攝取刺激性食物，例如油炸、辣物或煙酒類等這些習慣，都會增加出現體臭機會。以下6大因素也都會令人較容易有臭狐︰

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解決方法

陳昱璁指，若有輕微臭狐問題，可以嘗試使用止汗劑或口服藥物；情況嚴重者則需要考慮用手術改善，但為避免併發症，手術前應先經過醫生評估。

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