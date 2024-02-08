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美斯無上場丨高海寧被誤會為美斯解畫　急發聲明澄清致歉

娛樂 11:24 2024/02/08

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熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

高Ling發長文解釋。

日前球王美斯隨所屬球會國際邁阿密訪港，在周日（2月4日）於大球場卻全場齋坐沒落場，引起大批入場的球迷相當不滿，連日來也成為網民熱話。

昨日（2月7日），美斯在日本與勝利船踢友賽前，在微博以中文及西班牙文雙語發文表示，在香港表演賽時因腹股溝有傷，並且傷處發腫兼有痛感，只好遺憾地缺陣未能上場，而他表示希望可再訪港為球迷獻技。

但由於美斯在日本滿臉笑容，對戰神戶勝利船的友誼賽中更後備入替上場踢波，登場共上陣30分鐘，令香港球迷失落，對美斯更為不滿。

美斯訪日本丨美斯解釋香港站未能出場原因　球王身處東京同時四川發微博

高Ling為美斯冇落場回應

當日亦有去到大球場欣賞賽事的高海寧（高Ling），於翌日港隊表演賽後被問及此事時，她接受傳媒訪問時讚香港隊表現好好，雖然對於美斯冇出場感失望，但說：「聽講佢受咗傷，作為球迷，希望佢都有好好嘅身體狀態出席真正嘅比賽，所以我覺得可以理解、諒解。」

高Ling早前有到大球場欣賞賽事。

高Ling發長文澄清

她發表「大家都會諒解呢件事」的言論，引起熱議，昨晚高Ling即發長文澄清，指自己當時因為看了球隊教練在賽後記者會上回應「美斯因受傷不能上陣」先會有她於採訪中談及「聽說他受傷了」的說法，加上有更多後續事件發生，故令她充分意識到自己當時只在瞭解片面的情況下，發表的言論是相當不妥，因此她希望事件有合理交代。

高Ling的長文如下：

「為免產生更大的誤會，我覺得有必要向大家說明一下：

首先我跟大家一樣對於美斯沒有落場踢球感到非常失望，當天回應記者提問的時候，因為看了球隊教練在賽後記者會上回應『美斯因受傷不能上陣』的報導，所以在採訪中才有『聽說他受傷了』的說法。如果大家有看到完整訪問片段的話，實際我想表達的是：我很投入觀看當天的賽事，因為中國香港隊踢得很好，上半場攻勢很給力，身為球迷看得是盡興的。但許多遠道而來的粉絲們，面對當天的情況，肯定還是會感到失落和傷心。

後續我也是跟大家一樣，瞭解到之後發生的更多情況，讓我感到非常震驚。我充分意識到，自己當時在只瞭解片面的情況下，發表的言論是非常不妥的。在此要向所有關注這件事的朋友們表示歉意，真的非常抱歉！

我會持續關注事件的發展，也希望這件事能有一個合理的交代。以後會更加謹言慎行，做好作為公眾人物的正向引導。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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