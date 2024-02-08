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農曆新年｜新春長假難睇醫生？ 政府推新年應診醫生網上地圖　急症室推1特別措施助分流

健康資訊 11:51 2024/02/08

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農曆新年長假期間氣溫大幅轉冷，加上正值流感高峰期，但由於不少私家診所醫生放假，令生病的市民在長假期間求醫難度大增，公立醫院急症室的壓力恐百上加斤。政府為確保年初一至年初四（10日至13日）的醫療服務，近日推出了網上應診醫生互動地圖，方便市民網上查詢在新春期間如常提供醫療服務的醫院、醫務中心及私家診所醫生的地址、電話及營業時間。

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新春應診醫生多集中港九

根據地圖顯示，年初一至年初四（10日至13日）共有187間醫療機構提供服務，當中包括18間公立醫院、18間醫管局普通科門診、59間中醫診所、92間私人診所及醫院。當中大部分分布在港島、九龍，新界地區如屯門、元朗、沙田等亦有一定數量。離島方面，大嶼山有3個處所，坪州、長州各有1個處所，不過南丫島、鴨脷洲就未有處所能提供服務。

政府又提醒，年初一至年初四期間，新冠疫苗接種計劃下的所有公營新冠疫苗接種地點，以及大部份私家診所新冠疫苗接種站將會休息，僅個別私家診所的接種站提供服務。

另外，政府早前亦宣布公立醫院急症室將於年三十至年初九（9日至18日）新春期間推出退款試驗計劃，如病人在急症室被分類為次緊急、非緊急，在登記後如覺得輪候時間太長，想改往私家醫生診所求醫，他們可在急症室登記後24小時內申請退款，有關款項將於1個月內透過電子支付系統退款。此舉一方面可讓他們無需在急症室等待太久，另一方面亦可為急症室騰出空間，為更有需要病人提供更快服務。

以下為中、英文版應診醫生互動地圖連結：

農曆新年期間普通科門診診所服務
https://www.map.gov.hk/gm/map/s/cnyclinic/all?lg=tc

Map on clinic services open during CNY
https://www.map.gov.hk/gm/map/s/cnyclinic/all?lg=en

急症室收費4大Q&A

1. 現時公立醫院急症室收費是多少？

急症室收費

  • 持有香港身份證的人士、為香港居民的11歲以下兒童等：每次180元
  • 其他人士：每次1,230元

住院收費

  • 持有香港身份證的人士、為香港居民的11歲以下兒童等：入院費75元，住院費每天120元
  • 其他人士：每天5,100元

2. 現時急症室怎樣分流？

醫院管理局轄下急症室均實施分流制度，按照病人病情的輕重緩急而定治理的先後次序，而非按先到先得的方法。當病人抵達急症室後，先由一名富經驗及接受特別培訓的護士，對病人的病情作出初步評估，危急的病人會獲得優先治理。

分流護士會根據病情將病人分為五類﹕

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3. 緊急病人的診治時間？

根據醫院管理局的服務目標，急切醫療需要的病人要在合理的時間內得到診治：

  • 危殆類別: 即時診治
  • 危急類別: 在15分鐘內處理95%的危急病人
  • 緊急類別: 在30分鐘內處理90%的緊急病人

4. 急症室的輪候時間是多少？

每間急症室的輪候時間各有不同，醫管局網站提供實時急症室等候時間，市民可作參考。

 

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