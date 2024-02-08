退休寂寞︱港男退休後性格大變瘋狂購物欠下卡數 太太迫不得已賣千呎單位還債

▲ 《退而不休》電影劇照。

人家說年二十八洗邋遢，家家戶戶都會於這一天進行家居大掃除，是寓意送舊迎新的習俗，將霉氣掃走，齊來迎接大吉大利的新一年。

年二十八，她卻特別忐忑。大掃除？該從何處開始掃？不要跟她開玩笑吧！她和丈夫居於這個六百呎的單位，直白點來說，是徹頭徹尾的垃圾屋。

這個單位隨處都塞滿了雜物，餐桌、椅子和梳化等都被一層蓋一層的雜物埋藏着。房裏找不到床，只看見一堆堆的舊東西，就連洗手間裏的浴缸都是囤滿了一件件電器用品。屋裏難以找到一條順暢的通道，屋主走動時必然要跨兩步、跳一步。屋裏衞生環境差劣，周遭傳來一陣陣霉味，真的難以想像屋主是如何生活的。

她想過放棄，但她捨不得丟下丈夫。每次看見那些在垃圾屋裏找到獨居者屍體的新聞，她都會嚇得簌簌發抖，可怕的想像不斷膨脹。她時常慨歎，以前的日子多麼美好啊，為甚麼會搞成這個模樣？她的丈夫是比較寡言，習慣將心事憋在心底，但他從來沒有不良嗜好，是個愛家的好男人。夫妻跟兩個女兒居於一千四百呎的家居，曾有過快樂的日子呀！

可是，打從丈夫退休後，兩個女兒相繼結婚搬走後，丈夫便性情大變，本來甚為慳儉的他，突然大灑金錢瘋狂購物，衣物、家品、電器等甚麼都愛買，就連電飯煲也有五個。太太經常因此跟丈夫吵，但他每次都只是稍有收斂，迅速又故態復萌。他一次又一次地欠下龐大卡數之下，太太迫不得已將屋賣掉還債。以為搬到細單位丈夫會改過，結果太太願望成空。

瘋狂購物是一種強迫性行為，患者以囤積物件來填補心裏的空白。倘若患者能將精神轉移寄托於正面的活動，或許能改善生活——行山、唱歌、打高球、攝影、搓衞生麻將、畫畫、書法、旅行等又如何？

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