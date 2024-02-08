【美斯訪港】鄧家彪接獲市民就門票求助　要求Tatler退款否則入稟小額索償

▲ 立法會議員鄧家彪要求主辦方Tatler Asia向消費者退款及道歉，否則啟動入稟程序。（陳靜儀攝）

球王美斯早前隨球會國際邁阿密訪港，惟於在周日（2月4日）的大球場表演賽未有落場，引起購票入場的球迷不滿。立法會議員鄧家彪表示接獲1名市民求助，質疑主辦單位Tatler Asia銷售手法存在誤導性質，未有安排美斯登場上陣。鄧今（8日）於西九龍裁判法院外讀出致Tatler Asia 的公開信，要求對方於7天內退款等，否則擬入稟小額錢債審裁處。

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立法會議員鄧家彪今讀出撰寫致主辦單位Tatler Asia的公開信，指Tatler Asia涉嫌違反《商品說明條例》，誤導消費者，要求主辦方於一週內向消費者退款，並向受影響消費者及廣大球迷道歉，以及公開更多與國際邁阿密球會的協商細節，否則將會正式啟動入稟程序，為近4萬名消費者及全港球迷討回公道。

鄧又呼籲廣大受影響的消費者及球迷與他聯絡，指他們將會持續跟進是次個案，捍衛消費者的應有權益，又指政府需要跟隨個案。

被問及現時收到多少求助個案及涉及金額，以及會否擔心Tatler Asia 不理會入稟時，鄧表示Tatler Asia在國際上有聲譽，面對司法訴訟時不會用流氓心態處理。鄧又指昨晚7時已收到市民投訴，鄧形容至少個案一直上升，相信是數以十計，惟鄧未有透露涉案金額。

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記者：梁錦麟