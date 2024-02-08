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港幣偽鈔｜大埔疑現$500「高級偽鈔」具反光防偽線　須提防呢8個字號碼【附辨鈔4招】

休閒消費 12:24 2024/02/08

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大埔疑現$500「高級偽鈔」具反光防偽線，市民須提防這一組8個字號碼。

【偽鈔/假幣/分辨偽鈔/假鈔】臨近歲晚，本港多區湧現500元偽鈔，繼早前柴灣有市民收到500元假港紙後，近日大埔有商戶在地區網上群組發帖文表示，並上載閉路電視截圖，顯示一名男子以一張500元疑似偽鈔付款，並要求對方在限時內折返，否則報警處理。網民看完該張偽鈔後，也大嘆真假難分！

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大埔一間士多商戶日前在facebook群組「大埔人大埔谷」上載多張閉路電視截圖，並發文指於當日下午約2時，收到疑是500元偽鈔，

小心此人用假五百蚊紙幣，如認識此人請代為通知佢本人於今天19:00前回來，否則報警處理！

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從相片中可見，涉嫌使用偽鈔的短髮男子身穿黑色上衣，取出500元紙幣付款時，另一隻手持手機放在耳邊，未知有否通電話，而商戶亦最少找續了一張100元和一張20元港幣。

【柴灣有市民收到偽鈔，即睇：】

港幣偽鈔︱歲晚瘋傳2張相同序號$500假鈔　金管局教4招辨真偽

提防一組8個字編號

帖文亦附有該張疑是500元偽鈔的照片，單用肉眼難以分辨。該張疑似偽鈔顯示由中國銀行發行，簽發日期2018年1月1日，序號為「AJ088729」。

大埔出現疑似500元偽鈔，像真度高。（香港金融管理局圖片）

不少網民看過偽鈔照片後，驚訝難分真假，「張假鈔咁真嘅」、「點分真假呀？」、「睇唔出係假，防偽線都有又反光」、「近排多咗假五百蚊紙，大家要小心」。

網民促商戶馬上報警，「仲等佢換返去呃其他人？打999啦，有片有相仲等？」、「早報警，早破案，少啲人受害」；網民更呼籲大家要留意該組8個字編號。不過，有人認為該名男子未必存心用疑似偽鈔，「如果佢有心呃你，應該會戴口罩加眼鏡」。

分辨偽鈔4式 警方版

警方周一（2月5日）在facebook發帖文指出，近日警方檢獲的500元偽鈔有所增加，相信是不法分子在日常零售交易中，趁市民不覺時將偽鈔脫手。警方形容這些偽鈔質素差劣，都以一般噴墨打印機印製，市民只需1至2秒便可憑肉眼及手感分辨真偽。警方又教市民「辨鈔四式」分辨假鈔，提防損失。

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第1式：移動鈔票，看看鈔票右上角的圖案會否變色，及圖案内的光紋會否移動。
第2式：照照鈔票有沒有內藏一條金屬線，及金屬線上的銀碼與鈔票的面額是否吻合。
第3式：摸摸鈔票有沒有凹凸手感。
第4式：留意鈔票有沒有水印。

金融管理局網頁教市民的「辨鈔4式」分辨銀紙真偽。（香港金融管理局圖片）

分辨偽鈔4式 金管局版

市民亦可以跟從金融管理局網頁所教的「辨鈔四式」分辨銀紙真偽：

第1式：看看鈔票右上角有沒有變色圖案和滾動波紋。
第2式：照照鈔票有沒有內藏一條金屬線。
第3式：摸摸有沒有凹凸手感。
第4式：留意鈔票有沒有水印。

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責任編輯：王明芳

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