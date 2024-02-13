衛生問題｜老公長期不洗澡不刷牙　妻子嫌超污糟提離婚索償　法庭判決出爐

婚姻不和導致離婚的案件非鮮有，不過日前土耳其一名女子就因為丈夫的惡劣衛生習慣，決定申請離婚。最終法院批准該離婚申請，丈夫需賠償約13萬元予妻子。

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來自土耳其安那托利亞的女子近日向安卡拉家庭法院提出離婚，她控訴丈夫個人衛生習慣惡劣，不僅長時間不洗澡，而且一星期只刷牙一到兩次，亦能5天穿同一件衣服。

安卡拉家事法庭聽取控辯雙方的陳詞後，認為丈夫需要為二人的婚姻破裂負責任。地區法院認為決定合理，判定最後獲上訴法院的最後批准。上訴法院認為丈夫忽視個人衛生，令身體發出異味，導致離婚局面，最終批准該離婚申請，而丈夫也需要賠償50萬土耳其里拉（約13萬港元）給妻子。

上訴法院亦指出今次案件反映出個人衛生對於婚姻關係亦是十分重要的，亦為之後的類似離婚案件作先例。

專家：一周只需沖涼1至2次

洗澡頻密度常引起爭議，美國哥倫比亞大學護士學院傳染病專家Elaine Larson曾指出，每日洗澡並非必要，每周洗澡1至2次即可，因為洗澡過多會沖走身上的油脂與益菌，令細菌有機會入侵體內。她認為多年來不少沐浴露、洗頭水或潤膚露廣告都強調每日洗澡的好處，洗澡的意欲也許亦是受其宣傳及廣告所影響。

至於喬治華盛頓大學皮膚科助理教授Brandon Mitchell則建議，每天洗澡只需重點清潔容易產生異味的部位，例如臀部、腹股溝及腋下等部位便可，其他部位毋須每日徹底清潔。

醫生：太長時間不洗澡易致皮膚病

來自美國紐約的皮膚科醫生Julie Russak就指，隔一至兩天才洗澡其實並無大礙，不過隔太長時間不洗澡易有皮膚病，因洗澡可以快速清除皮膚表面上的細菌，如細菌停留太久，容易導致毛囊炎和其他皮膚感染。她亦建議做運動後應盡快洗澡，並重點清潔液下等容易出汗的部位。另外，她指當聞到身體傳出臭味時，更應盡快沖涼，因為這反映充滿可引發體臭或致病的細菌。

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