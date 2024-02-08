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Beanies扮「龍」行大運　到林村許願樹拋寶碟笑料百出

娛樂 11:59 2024/02/08

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Beanies齊齊去林村許願樹許願。

由Jaime張天穎、Geor陳樂頤、Chiutung潘釗彤、Kay李凱翹及Winky黃健怡組成為的唱作女子組合「Beanies」，日前推出2024年首支全新歌曲《今晚抹掉你》，趁住新年，連變壞了的情人一口氣清理！

成員Jaime、Geor、Winky加上蘇道哲合作寫曲，Chiutung負責填詞，Jaime則負責填Rap詞部份，蘇道哲監製並與Jaime一齊編曲的《今晚抹掉你》，也是Beanies入行以來第一首舞動作品，輕快節奏breakbeat的新曲，再配合適當的舞步，希望帶給樂迷驚喜。

一直都是以「聲帶跳舞」的Beanies，將會有新的嘗試，她們亦已加緊練習，準備在3月7日於麥花臣舉行的《ILUBeanies 聯校live》音樂會演出。

聯校Live︱Beanies艾粒校園開騷　海報用AI生成效果驚人

齊齊到林村許願樹

趁新年前她們走入大埔林村許願樹許願，五位成員當中，只得Chiutung及Kay來過許願樹，其他三人Jaime、Winky及Geor都是第一次。

Beanies五位成員齊齊買了一份寶碟，填上名字及願望，包括：大紅大紫、財源滾滾來、身體健康、No More渣男、演出成功等。

其中，「演出成功」是為了3月7日於麥花臣舉行的《ILUBeanies 聯校live》音樂會而許的願望，與ILUB第一次合作，亦是Beanies第一個較為大型的售票音樂會，所以她們當然要為此而許願！

Beanies齊齊去林村許願樹許願。

五人一起拋寶碟

拋寶碟的過程相當有娛樂性，Jaime、Winky、Chiutung、Geor及Kay輪流拋寶碟，結果都失敗。

五人只好圍在一起想辦法，最後她們決定集合Beanies團魂的力量，一起拋出寶碟，結果一擊即中，她們即時興奮大叫，令到本來很寧靜的林村，突然嘈吵起來，5個女人一個墟，果然無形容錯。

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龍年願望

為了配合龍年，Jaime、Winky、Chiutung、Geor及Kay又突然想到串起來行扮一條龍，更圍住林村許願樹的石雕扮龍行，寓意祝大家新一年「行運一條龍」，非常有創意！

至於她們的龍年願望，Kay玩食字：「我希望今年龍年not alone！」，Winky說：「我祝大家龍年跳跳紮，哈哈哈！」，Chiutung話：「我希望可以快高長大」，有點失聲的Geor說：「希望我哋把聲可以好好聽聽」，最後，Jaime話:「希望唔使點瞓都咁精神！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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