農曆新年2024︱北上消費必睇回港過關錦囊　煙酒/食物/藥物/現金攜帶限制一覽

▲ 北上消費必睇回港過關錦囊，煙酒、食物、藥物、現金攜帶限制一覽。

【北上消費/過關/大灣區/深圳/山姆超市】臨近農曆新年，不少人都會趁假期北上消費、回鄉探親拜年。不過回港過關時，要留意清楚違禁品及受管制物品規定，以免遭到檢控。TOPick根據香港海關的「旅客過關小錦囊」，整合煙酒、食物、藥品、現金等物品的入境規管。

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食物：帶生肉隨時犯法

不少市民都會北上到山姆、Costco等超市及消費，回港時要留意，巿民可以攜帶合理數量的食物，如水果、蔬菜、全熟肉類、海產（包括大閘蟹）等，以供自用。

不過，市民攜帶野味、肉類、家禽或蛋類入境而沒有原產地發證機關簽發的衞生證明書或沒有食物環境衞生署的事先書面批准，均屬違法。最高罰款港幣5萬元及監禁6個月。

煙酒：離港多於24小時方可免稅帶酒

凡年滿18歲的旅客，可以免稅攜帶1升酒精濃度以量計多於30%的烈酒進入香港，供其本人自用。，如多於1支雪茄，則總重量不超過25克。持香港身份證的旅客，則必須離港不少於24小時才可以享有以上豁免數量。

凡年滿18歲的旅客，可以免稅攜帶19支香煙，或1支雪茄，或25克其他製成煙草，供其本人自用，如多於1支雪茄，則總重量不超過25克。

旅客如攜帶超逾豁免數量的飲用酒類或煙草入境，應使用紅色通道向海關人員申報。違者最高罰款港幣100萬元及監禁2年。

另外，旅客進口另類吸煙產品，包括器具，或其零件及配件，用於該器具以產生氣霧的任何物質，例如加熱煙枝、電子煙油，以及草本煙，即屬違法，最高罰款港幣2百萬元及監禁7年。

手信及禮品：參蓉海味受管制

市民攜帶頻危動植物種入境或出境，必須事先申領漁農自然護理署發出的許可證。常見例子包括，蘭花、花旗參、石斛、海參等。

藥物：勿亂帶止痛藥

旅客攜帶藥物進出香港，須出示由衞生署簽發的許可證，否則可能被檢控，而有關物品亦可能檢取。然而，若旅客在其個人隨身行李內攜帶合理數量的藥物以供自用，則可獲豁免。常見例子包括抗生素、壯陽藥、佐匹克隆（白瓜子）及止痛藥（撲熱息痛）等。

危險品：勿帶煙花爆竹

在本港放煙花不合法，故爆竹、煙花及爆炸品等不能帶入港，違者最高罰款達10萬元及監禁6個月。

現金：人民幣限額僅2萬元

港人北上消費也要留意不能携帶太多現金，根據國家《攜帶外幣現鈔出入境管理暫行辦法》，旅客進出境可攜帶的人民幣限額僅為20,000元人民幣，否則要向海關申報，而抵達香港的旅客，帶超過12萬元港元亦須向海關人員作出書面申報。

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責任編輯：王明芳