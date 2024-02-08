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夫妻放閃丨鍾嘉欣馬爾代夫慶祝結婚9周年　晒長腿跟老公激罕放閃：有史以來第一次

娛樂 16:18 2024/02/08

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鍾嘉欣馬爾代夫慶祝結婚周年。

鍾嘉欣於2016年嫁脊醫Jeremy Leung，婚後淡出娛圈，誕下兩女一子的她主力照顧家庭，一家五口幸福美滿。

坐老公大脾超sweet

近日鍾嘉欣跟老公撇低仔女，前往馬爾代夫慶祝結婚9周年。鍾嘉欣於社交網上載跟老公的甜蜜合照，穿上白色恤衫的嘉欣大晒美腿，老公Jeremy從後攬著她，相當sweet。

另外，嘉欣跟老公有不少甜蜜互動，被老公揹著的嘉欣晒出V字手勢，靚媽依然有可愛一面；另一張相見她坐於老公大脾上，鮮有地公開放閃。

星級靚媽丨鍾嘉欣榮升三孩之母登台依然索爆　與TVB視后擦肩卻贏盡觀眾掌聲

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星級靚媽丨鍾嘉欣榮升三孩之母登台依然索爆　與TVB視后擦肩卻贏盡觀眾掌聲

首度外遊享受二人世界

另外嘉欣於社交網以英文撰文抒發感受，其大意是指：「有史以來第一次！沒有孩子！感謝爸爸媽媽、幫我們照顧 3小朋友，讓我和Jeremy能夠踏上這段神奇的馬爾代夫之旅。」

嘉欣跟老公此行可說Chill到爆，她說：「我們放鬆了…做過水療中心，深度會談，在海灘上散步，浮潛、航行、游泳和划皮艇。我們依偎著，打瞌睡，減壓。這是一次美妙而浪漫的旅行。」

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拍拖四天已認定對方

2015年初，鍾嘉欣跟Jeremy於溫哥華經胞姊介紹而認識，同年秋季被求婚並於年底成婚。

鍾嘉欣曾於訪談透露，跟Jeremy相識不到四日已認定對方，只因在老公身上，她找到一直追尋的安全感。

嘉欣曾說：「香港男生表達愛的方法很物質主義，我不需要這些，我自己都有。他們並不吸引我，問題是他們對愛情予人兒戲，很小事都會放棄、不夠堅持，不能給我一生一世的安全感。」

婚後鍾嘉欣三年抱兩，2016年誕下大女Kelly，兩年後再誕下二子Jared，及至2022年10月，嘉欣產下細女Anika，成為三孩之母的她主要分享家庭照，今次夫妻公開放閃，真係好少有！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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