食物中毒｜日本醫院爆發食物中毒　揭膳食遭1種惡菌感染　72名住院病人集體肚痛腹瀉

▲ 日本埼玉縣一間醫院上周爆出集體食物中毒，72名病人出現腹痛、腹瀉等症狀。

日本埼玉縣一間醫院上周爆出集體食物中毒，72名病人出現腹痛、腹瀉等症狀，經檢驗發現部分病人的糞便中含有產氣莢膜梭狀芽孢桿菌（Clostridium perfringens）。目前雖然尚未清楚是哪一道食物菜式出現問題，但供應餐點的食品廠商已被勒令暫停業務3天。

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據日媒《讀賣新聞》報導，事發於2月1日，埼玉縣上尾市上尾中央綜合醫院有72名年齡介於30至90歲的住院病人，在吃了當天醫院提供的餐點後，陸續出現腹痛、腹瀉等症狀，所幸並無大礙，目前全員都在逐漸康復中。

報道指，當日醫院一共為481名住院病人提供膳食，包括早餐的燉蘿蔔、鹿尾菜，午餐則有芋頭、各類蔬菜燉煮料理及麻婆粉絲等菜式，據說從傍晚時分開始有病人出現不適症狀。儘管尚未清楚是哪一道菜式出事，但當地政府已經確認是由產氣莢膜桿菌引起食物中毒，並按照日本的《食品衛生法例》，下令總部位於東京代田區的食物供應商「日清醫療食品」在事發醫院停業3天。

此外報道亦補充，產氣莢膜梭狀芽孢桿菌通常廣泛附著在魚、肉、蔬菜等食物上，由於其胞子具有耐熱性，因此餐點被大量烹飪後，長時間放置在室溫下都容易被附著，繼而引起食物中毒。

本港食安中心：大多12小時內發病

根據本港食安中心資料，產氣莢膜梭狀芽孢桿菌廣泛分布於自然環境中，常見於人類和動物的腸道中，故此動物源性的食物和接觸到泥土、塵埃或排泄物的蔬菜多會含有此菌。產氣莢膜梭狀芽孢桿菌常存在於食物中，尤其是餸汁，每克含有少於一萬個這種細菌的食物通常不會令人患病。

由產氣莢膜梭狀芽孢桿菌引致的食物中毒，通常與未徹底煮熟的食物和已煮熟但放在不當溫度下貯存或長時間冷卻的食物有關。大量配製的食物（尤其是已煮熟的肉類和家禽），以及在烹煮後放在室溫下長時間冷卻的食物，均屬高風險食物。

一旦引起食物中毒，發病期通常為10至12小時，患者會出現劇烈腹痛及急性腹瀉，可在24至48小時內康復。雖然產氣莢膜梭狀芽孢桿菌絕少引致致命疾病，不過部分人可能會持續出現輕微症狀，身體欠佳的人士或長者亦會較易出現嚴重及持續症狀。

本港腸胃肝臟科專科醫生李達榮早前接受訪問時指出，一般食物曝露於室溫下數小時已會滋生細菌；若進食含有致病媒介或受致病媒介污染的食物，有引致食物中毒的風險，患者一般出現嘔吐、腹瀉及發燒等，亦可致脫水、休克與及內臟衰竭，嚴重者甚至會死亡。他建議保存食物時注意以下3大要點：

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