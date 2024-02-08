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農曆新年2024｜灣仔至北角春節4大景區　大型裝置+光影藝術慶元宵

休閒消費 13:26 2024/02/08

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熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

東岸公園5米高龍頭配搭色彩繽紛的龍身躍動維港。(機構提供)

今個農曆年，由發展局和海濱事務委員會舉辦的「海濱新維度 • 拼湊生活彩圖」新春裝置及活動，於由灣仔至北角設有４大景區。包括HarbourChill海濱休閒站的9米高充氣雙面「至Chill地標！」、灣仔水上運動及康樂主題區的「八星報喜旺新禧」鐵寶機械人裝置、銅鑼灣活力避風塘主題區6米高的「昇福昇運樹」，以及北角東岸公園主題區逾120米長的「游龍維港」編織藝術裝置，多個大型立體裝置均結合光影藝術、懷舊有趣等互動元素。

至Chill地標：

地標的一面紅噹噹新年氣氛，另一面則採用粉紫色調，甜蜜滿滿。打卡之餘亦可轉動巨型立體拼圖；場地更設幸運草砌圖座椅和互動拼圖迷宮，讓大家Chill住遊逛。

大家訪客可轉動巨型立體拼圖，以不同的祝頌語作拍照背景。(機構提供)

八星報喜旺新禧：

灣仔水上運動及康樂主題區海濱站，有6米高的黃金朱古力鐵寶機械人登陸！裝置原型為香港潮流玩具設計師黎演樂原創的鐵寶奇盒（TinBot），設計師盼以經典鐵皮玩具，喚起港人集體回憶。

昇福昇運樹：

在銅鑼灣避風塘主題區，可於6米高的立體裝置前轉個好運。當途人在樹下許願，樹幹便會亮燈，運氣指數即步步高陞。

游龍維港：

東岸公園逾120米長的沉浸式編織藝術裝置，5米高的龍頭配搭色彩繽紛的龍身躍動維港。由本地藝術家馬穎汶結合繩結和建築，以幾何交錯的編織技術創作，團隊更向社區民眾傳授繩結編織技巧，傳承編織工藝文化。

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海濱迎龍接福賀新禧
灣仔HarbourChill海濱休閒站將有花式彩龍醒獅表演、點睛儀式及兒童賀年歌曲獻唱，表演團隊會途經灣仔水上運動主題區及銅鑼灣避風塘，終點為東岸公園，設有彩虹書法、麵粉公仔和龍鬚糖等中國傳統手藝坊。

日期：2月17日（年初八）

時間：2:45pm-6pm

海濱深度體驗甜蜜賞—燈謎篇

只要猜中掛在花燈下圖像中景點的海濱共享空間，即有機會獲贈由本地社企Alchemist Creations利用曾於海濱展出之藝術裝置配件、升級再造的DIY鎖匙扣，或香港製造的天然手工皂。 

地點：灣仔水上運動及康樂主題區

日期：2月24日（元宵節）

時間：2pm-6pm

海濱新維度 • 拼湊生活彩圖
日期：即日至3月初
場地亮燈時間：5pm-11pm

記者：李越樺
 

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