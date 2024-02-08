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派利是︱有錢親戚年年只派$10利是　港爸嫌少斥孤寒：仲要蝕俾佢

家事百科 13:49 2024/02/08

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一名港爸斥其有錢親戚經常炫耀自己身家，卻在每年新年僅封10元利是。

新年派利是絕對是一門學問，又要考慮金額、關係親疏遠近。一名港爸發文訴說，指自己有個有錢親戚，經常吹噓炫耀自己的身家，有幾層樓和靚車。不過港爸卻發現對方每年僅封10元頓感不屑，當每年派利是給該親戚的孩子時，感嘆自己「仲要蝕畀佢」。

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港爸在「香港討論區」以「有個有錢親戚年年都派十蚊利是…」為題發文。帖文交代了自己家族有個有錢親戚，靠做生意賺錢，卻經常炫耀自己身家，又有幾層樓收租和有靚車。不過最令港爸不滿卻是該名有錢親戚每年新年僅封10元利是。

如果佢係普普通通，唔係成日曬命話自己賺幾錢，我唔會話佢只派10蚊咁孤寒！

港爸直斥，「冇諗到佢咁孤寒」，指自己派利是給樓下保安都更闊綽，不止10元。他續指，經常想勸服妻子只回封相等的金額給對方的小朋友，無奈自己一家「仲要蝕畀佢」。

網民：人哋有錢係人哋哋事

帖文引起熱烈討論，有不少網民認為「人哋有錢係人哋事」、「有錢可以去旅行，可以自己享受，做乜要益你？」，亦有網民看透世事，指「越有錢，越孤寒」屬正常。有網民表示，自己派利是會按關係，「派嗰啲無謂人，$10就算」。後續有網民提議「回返一蚊畀佢，玩大佢！」

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責任編輯：王明芳

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