  • 12°C
香港時間 : 2024209日 (週五) 11:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

整形風險丨19歲女大生為貪靚整形　身體1部位注射可疑填充物　現併發症留醫ICU不治

保健美顏 09:00 2024/02/09

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

不少女士為追求完美體態而花重金整形，卻忽略當中風險。哥倫比亞一名19歲少女因想身材更具曲線美，早前不惜花錢進行豐臀手術，不過當醫生於她的臀部注射填充物後，她的身體卻出現嚴重併發症，留醫3周最終不治。

最新影片:

Healthy Life
【Healthy Life】在台港生梁銘皓遇車禍　癱瘓近3年回港與家人團聚　父母照顧盼有奇蹟： 點累都繼續

綜合外國傳媒報道，女事主Yisela Torres Apresa 上月於加勒比海港口一間醫學美容診所接受豐臀手術，惟醫生在她的臀部注射填充物後，懷疑身體對對注射物產生排斥反應，令她出現嚴重併發症，出現關節疼痛與發高燒等症狀，她於1月13日被緊急送到當地醫院搶救。不幸的是，她留醫深切治療部3周後，病情未有好轉，最終因心肺功能停止於2月3日死亡。

點擊圖片放大
+3
+2

至於死者生前臀部究竟被注射了甚麼物質? 當地警方及衛生局目前仍然調查當中，調查方向亦會包括有關診所是否合法經營，以及衛生條件是否合格。

據了解，死者生前是一名大學生。她的一名朋友Leidy事後亦發文哀悼表示對事件難以置信：「妹妹，你離開我了，你丟下我一個人傷心，我至今不敢相信發生了甚麼。」；另一名友人Sonia則留言道：「親愛的，你的離開不知道為我們留下了多麼巨大的痛苦。」

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 女生話題 治療 醫生 哥倫比亞 加勒比海 南美洲

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月09日 時間04:05）
急症室最長等候時間（02月09日 時間04:05）