整形風險丨19歲女大生為貪靚整形　身體1部位注射可疑填充物　現併發症留醫ICU不治

不少女士為追求完美體態而花重金整形，卻忽略當中風險。哥倫比亞一名19歲少女因想身材更具曲線美，早前不惜花錢進行豐臀手術，不過當醫生於她的臀部注射填充物後，她的身體卻出現嚴重併發症，留醫3周最終不治。

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綜合外國傳媒報道，女事主Yisela Torres Apresa 上月於加勒比海港口一間醫學美容診所接受豐臀手術，惟醫生在她的臀部注射填充物後，懷疑身體對對注射物產生排斥反應，令她出現嚴重併發症，出現關節疼痛與發高燒等症狀，她於1月13日被緊急送到當地醫院搶救。不幸的是，她留醫深切治療部3周後，病情未有好轉，最終因心肺功能停止於2月3日死亡。

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至於死者生前臀部究竟被注射了甚麼物質? 當地警方及衛生局目前仍然調查當中，調查方向亦會包括有關診所是否合法經營，以及衛生條件是否合格。

據了解，死者生前是一名大學生。她的一名朋友Leidy事後亦發文哀悼表示對事件難以置信：「妹妹，你離開我了，你丟下我一個人傷心，我至今不敢相信發生了甚麼。」；另一名友人Sonia則留言道：「親愛的，你的離開不知道為我們留下了多麼巨大的痛苦。」

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