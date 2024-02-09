無良旅客｜中國遊客住日本Airbnb變垃圾屋　謊報2人入住變逾10人　房東睇CCTV怒揭惡行

▲ 中國遊客住日本Airbnb變垃圾屋，謊報2人入住變逾10人，房東睇CCTV怒揭惡行。

不少人出國旅行時都會選擇住Airbnb，但不時都會有缺德房客。近日有中國旅客到日本旅行時，入住Airbnb一間民宿，不但謊報入住人數，更在民宿飲食後留下大量廚餘、滿地垃圾，房間到處都骯髒無比。房東透過CCTV揭發後，更一度憤怒得打算報警，稱房客非法入侵。

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謊報入住人數

有在日本管理Aribnb的網民2月4日在小紅書上分享，稱有中國旅客預約了一間日本民宿，於2月2日至4日兩人入住；而該民宿整棟出租的話，可以住10個人。但入住當天，房東透過CCTV發現竟陸續有10人以上進入，行李、嬰兒車等物品堆滿玄關，明顯違反入住規則。

在入住期間，房東多次與房客交涉，也通知了平台客服，要求住客遵守入住規則、更改入住人數並支付追加的住宿費，惟房客一直已讀不回，最終房東打算將在4日晚上8點報警其非法入侵。

最後房客聯絡房東，稱是朋友幫忙預約Airbnb，而該友人沒有出席，因此沒有收到房東和平台的聯繫；又解釋一開始打算兩大一小入住，但因民宿很大，就決定呼朋喚友入住。最終客人們亦支付了8名成人、3名小童入住的所欠費用。

民宿竟變垃圾屋

當以為事件就此完結，事主又再上載房客退房後的離譜情境，只見民宿內大變「垃圾崗」，讓事主怒道，

「是不是付了房錢，就覺得破壞有理？！」

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事主指，客人使用完民宿內的物品後沒有恢復原狀，房間周圍都是垃圾，垃圾桶滿瀉，垃圾亦完全沒有分類。從其上載照片可見，飯枱上堆滿食用過的碗碟和煮食用品，還有香蕉皮、壽司等大量殘餘食物；廚房放著切了一半的蜜瓜，切瓜的汁水亦滴滿一地，令地板黏糊糊，難以清潔；他們還將所有碗筷都拿了出來用，筷子亦少了5支。

事主表示，客人退房後，他們一般清潔好整間民宿只需要4至5小時，但這次單是清潔廚房就已花近4小時，遂打算向房客要求賠償600元人民幣（約660.8元港幣）的清潔費。

網民：使用物品後歸位是基本禮貌

帖文一出引來網民熱議，不少網民認為房客的行為太過離譜，指租民宿時使用物品後歸回原位是常識，亦是基本禮貌，「順手把垃圾扔垃圾桶是最起碼的吧」。認為這些例子讓其他房主看到會留下不良印象，甚至有機會令他們因此拒絕來自中國的旅客入住。

不過亦有網民指，因為房客有支付清潔費，Airbnb民宿就理應要負責所有清潔，又指「十個人住和一個人住的痕跡就是不一樣」、「每個人對整潔的定義不同，如果你特別潔癖，就應該在民宿條款裡規定退房時必須要做到什麽水平」，寫清楚就不會有爭議；而且文中強調是中國遊客，有網民質疑事件真偽，懷疑是騙「流量」：

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