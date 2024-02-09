新年習俗｜網民盤點保安5大「新年限定」服務　疑似真保安反擊：唔想住客以為...

▲ 各位是否很有共鳴？

農曆新年到了，不少人都會派利是給屋苑保安員，而臨近新年期間，保安員亦變得龍精虎猛，甚至做出平日不會做的行為，有網民近日就在討論區發文：「新年是否保安最好服務態度的時期？」結果引起極大共嗚，紛紛盤點五大保安員的「新年期間限定」行為！

1.笑容大放題

大家常常祝福別人「笑口常開」，但很多保安員平日都是目無表情的，甚至低頭玩手機，存在感極低，但有網民發現每年臨近農曆新年，保安員都會抬起頭做人，而且笑容滿面，每當有住客經過，都會熱情打招呼，可謂笑容大放題，絕對能夠勝任屋苑的親善大使！

2.突然生猛站起來

部份保安都懂得「隱身術」，通常坐在自家座位上就過了差不多一整天，很少見他們站起身，不過新年期間，他們腳骨力突然很好，經常企起身向住客揮手，存在感大大提升，生怕住客看不到他。

3.移形換影大法

平日出入見慣見熟的都是那幾位保安員，但新年期間，網民卻懷疑自己有幻覺，因為出門買早餐，平時只有一位保安員坐陣，過年的時候，屋苑突然很注重治安問題，有時會見到同一時段有兩、三位保安坐陣，這樣也不是最奇怪，最詭異是早完早餐回來，已見不到剛才那三位保安，而是換上其他保安員，可能短短十五分鐘，他們已交更了。

4.噓寒問暖甜入心

很多保安員都是「Mr. Cool」，不但不苟言笑，更很少聽他們開金口講超過一句說話，但新年時保安員都變得很健談，除了講新年祝賀說話，更會問「小朋友上學嗎？」、「外出吃飯嗎？」、「放狗嗎？」、「吃早餐了嗎?」，那種關懷備至，讓住客暖入心。

5.主動開門

有網民指平日出入大廈，都是自己開門，試過去完超級市場，手拿一袋二袋「沒有手」開門，保安員也時運高看不到，但新年期間，保安員表現積極，在大堂門口位置徘徊，見有住客出入，即主動幫忙開門。不過有網民就不賣帳:「反差實在太大，平時夜間的保安，見佢中緊眼瞓，門都唔開。」

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疑似真保安員發文反擊？

大家對保安新年限定行為議論紛紛，但就有一名疑似真保安員發文，表明自己不喜歡農曆新年，他說:「我是一名保安員，我不喜農曆新年。平常都會跟客講早晨，新年流流自然需要加多句恭喜發財之類的話，但就算只講早晨，啲客都會以為我在索要利是。的確，我們絕大部分同行都想索取利是。但對我來講，不值得為二十蚊而尷尬，就算可能全部加加埋埋破千元，對我生活都唔會因為多咗少咗幾千蚊有任何影響。」

有網民留言安慰：「平常心就算，人哋點諗係人哋的問題，自己放鬆輕鬆地工作就算。」、「人地俾你就收啦， 唔係壞事喎！」雖然大家都討論保安員行為，但其實都有不少人感激保安員平日的付出，指每年派一次利是給他們，大家開心何樂而不為？

廉政公署明確法例訂明保安員不能收利是

事實上，廉政公署一直有明確法例訂明保安員不能收利是，根據《防止賄賂條例》，向他人送贈禮物、利是或賞錢（不論價值）均屬提供利益，但凡饋贈者與受益人乃因公事而認識，受益一方必須獲得僱主許可，才可接受相關饋贈。

在公屋和居屋工作的管理員是絕對不可以收受利是，若管理員任職於私人屋苑，就要得到業主立案法團和管理公司的批准，才可收利是。住戶在派利是前要先了解屋苑或公司規定，而保安亦謹記要留意所屬公司政策。

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責任編輯：李惠儀