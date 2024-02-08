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新年流流返乜工丨Taco化身盆菜店員工學「打盆」　體會團圓背後店員默默耕耘

娛樂 12:16 2024/02/08

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熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

Taco主持ViuTV節目《新年流流返乜工》。

李芯駖（芯駖）、林昆樂（Stick）、黃泓祖（Taco）、岑樂怡（阿妹）主持的ViuTV節目《新年流流返乜工》將於2月12日首播。

幾位ViuTV藝人化身新春工作人員的一份子，親身感受這群人對工作的熱誠，旨在介紹與農曆新年相關的職業，以及在新春期間依然上班的工作，例如花農、獅頭紮作、年宵擺攤等，讓觀眾細看佳節與親朋好友團聚的背後，藏着多少職人的犧牲和付出。節目主持有。

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Taco（左）跟盆菜店負責人Amy（右）學「打盆」。

Taco化身盆菜店員工
 
首集，紀錄主持人Taco化身盆菜店員工，跟從盆菜店負責人Amy從凌晨4時開始工作，準備數百個盆菜，期間了解到盆菜的講究和意義，也體會到盆菜店員工的默默耕耘。

盆菜在農曆新年儼然是一道不可或缺的菜式，首次體驗盆菜製作的Taco坦言自己不夠信心，Taco指：「我會盡力去試下，唔想未試就話唔得，我好想個日可以幫到佢地手，減輕佢地，做個合格嘅半日員工。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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