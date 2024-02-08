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【六合彩】新春金多寶頭獎一注中可獲1.18億　情人節攪珠即睇幸運號碼攻略

社會 12:20 2024/02/08

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熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

新春金多寶將於今晚開售。（資料圖片）

六合彩新春金多寶將於2月14日攪珠，頭獎基金料高達1.18億元。金多寶將於今晚（8日）開售，TOPick記者整理六合彩攪珠幸運攻略，祝各位新年發大財。

翻查資料，過去10期攪珠中，攪出最多的號碼為15、47、49號，均被攪出4次，而2、3、8、19、32、43號則各被攪出3次。而10期均沒有攪出的號碼則包括9、11、16、26、28、33、35、37、39、42、44號。

而曾於過去10期攪珠被攪出最多的疊字號碼只有22號，僅被攪出1次。

顏色分佈方面，被攪出最多的是紅色，佔41%，其次則為藍色，佔31%，綠色僅佔27%。

至於號碼分佈，40至49號佔中獎號碼最多，達26%，其次則為1至9號，佔24%。

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記者：黃穎津

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