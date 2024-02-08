  • 14°C
香港時間 : 2024208日 (週四) 14:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

雙屍命案｜長期無交租業主上門揭發　澳門母女倒斃住所　屍首風乾白骨化法醫估計已逝1年

健康資訊 12:34 2024/02/08

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

澳門日前發生雙屍命案。一名業主見租客長年未有交租並失去聯絡，上門拍門亦無回應，聘鎖匠開門後發現屋內有兩具女屍。司警調查後證實死者為一對母女，死亡時間約1年，其中母親屍體已呈白骨化，女兒屍體則因環境關係而被風乾。

最新影片：

Healthy Life
【Healthy Life】在台港生梁銘皓遇車禍　癱瘓近3年回港與家人團聚　父母照顧盼有奇蹟： 點累都繼續

綜合當地傳媒報道，澳門消防及司警昨日（7日）接報，有人在西墳馬路一個單位內發現兩具女屍。司警抵達現場後得悉涉事單位長期未有交租且失去聯絡，業主上門時發現無人應門，聯絡鎖匠開門發現兩具女屍。

點擊圖片放大

據報兩名女死者均為澳門居民，分別為中年及老年女性，調查後證實兩名死者屬母女關係。經法醫初步檢驗，母親屍首已呈白骨化、估計死去超過一年；女兒屍體則由於環境因素而被風乾，估計死去近一年。

據報澳門司警調查發現單位內未有搜掠或打鬥痕跡，亦未發現有財物失竊跡象或凶器。司警初步相信事件無可疑，暫列屍體發現案處理，確實死因有待法醫檢驗確定，案件較司警刑事調查部門跟進。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 法醫 澳門 屍體發現 罪案

最高瀏覽

兒童燙傷丨兒子未滿1歲意外全身7成燙傷　台女星忍痛簽放棄急救書【附燒傷急救法】
兒童燙傷丨兒子未滿1歲意外全身7成燙傷　台女星忍痛簽放棄急救書【附燒傷急救法】