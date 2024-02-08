雙屍命案｜長期無交租業主上門揭發　澳門母女倒斃住所　屍首風乾白骨化法醫估計已逝1年

澳門日前發生雙屍命案。一名業主見租客長年未有交租並失去聯絡，上門拍門亦無回應，聘鎖匠開門後發現屋內有兩具女屍。司警調查後證實死者為一對母女，死亡時間約1年，其中母親屍體已呈白骨化，女兒屍體則因環境關係而被風乾。

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綜合當地傳媒報道，澳門消防及司警昨日（7日）接報，有人在西墳馬路一個單位內發現兩具女屍。司警抵達現場後得悉涉事單位長期未有交租且失去聯絡，業主上門時發現無人應門，聯絡鎖匠開門發現兩具女屍。

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據報兩名女死者均為澳門居民，分別為中年及老年女性，調查後證實兩名死者屬母女關係。經法醫初步檢驗，母親屍首已呈白骨化、估計死去超過一年；女兒屍體則由於環境因素而被風乾，估計死去近一年。

據報澳門司警調查發現單位內未有搜掠或打鬥痕跡，亦未發現有財物失竊跡象或凶器。司警初步相信事件無可疑，暫列屍體發現案處理，確實死因有待法醫檢驗確定，案件較司警刑事調查部門跟進。

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