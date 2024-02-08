網絡熱話｜幫妹妹照顧兩女24小時無休　女子月收$800報酬呻被當工人

家人們互助互愛乃是自然，但太過分的要求就會被認為是拿家人「著數」，傷害感情。馬來西亞有名女子幫妹妹照顧2名孩子，每日被要求工作24小時，甚至在她生病時，妹妹也把照顧孩子的工作交給她，最過分的是每月僅獲500令吉（約港幣820元）酬勞，感到委屈的她自嘆保母的人工都比她高。

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24小時照顧外甥 僅得約800元薪金

據《中國報》報導，事主在社交平台X上發文，分享自己被妹妹當成「外傭」的經歷。她表示，妹妹是做夜班工作，而她的丈夫則在海外工作，因為妹夫不希望將孩子交由外人照顧，於是她出於好意心，自願幫忙照顧兩名分別2歲和10歲的外甥。

事主又表示，初時沒有設定報酬多少，妹妹只答應每月給她500令吉（約港幣820元），不過家人間理應互相幫忙，事主也不在乎薪酬多少，只是不滿妹妹的態度：

問題不在於工資給多少，在於她把我當成外傭。

妹妹無視孩子挨餓 事主一力承擔照顧責任

事主理解妹妹工作辛苦，但由早到晚，從洗衣服到煮飯都是自己「一手包辦」，甚至當她生病時，妹妹依舊將外甥交由她照顧，完全沒有考慮過她的感受，最令人無奈的是，她將照顧孩子的責任推卸到事主身上，連孩子肚餓也不理會：

她忽略了照顧孩子的責任，讓孩子們因吃飯時間不規律而挨餓，有時候她的孩子更會過來問我煮了甚麼飯，我真的受夠了。

她無奈指自己已經精疲力盡，又擔心自己結婚後，與妹妹同住的父母會變成她現在的「外傭」角色，承受這一切。

帖文一出，網民紛紛批評事主的妹妹是利用了家人的好心，拿家人「著數」，又有網民認為，不想外人照顧孩子，是妹妹的問題，如今外傭的工資都已經超過1000令吉（約港幣1600元），因此事主受到對待非常不合理。另亦有網民表示既然只懂得給別人添麻煩，又不懂得照顧孩子，當初就別生。

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責任編輯：王明芳