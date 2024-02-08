狠父虐兒︱父疑不滿3個月大兒子哭鬧施暴　男嬰腦出血命危48天後家人忍痛拔喉

▲ 狠父因為不滿3個月大兒子的哭鬧聲，施以暴力致男嬰腦出血。

台灣一名3個月大男嬰疑被父親不滿經常哭鬧，施以暴力對待，導致男嬰腦出血緊急送院，但到達醫院前已無呼吸心跳，經搶救後需入住兒童深切治療部，但與死神搏鬥48天後，家人不忍男嬰受苦，決定忍痛拔喉，結束了短短的生命。

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據台媒報導，台中一名只有3個月大的男嬰，被23歲的馮姓爸爸暴力對待，事源他疑不滿兒子經常哭鬧，在事發當日將其頭部撞向硬物。

男嬰的母親發現兒子流了大量鼻血，且陷入昏迷，大驚之下報警送院。醫護人員發現男嬰不單頭部腫脹、腦出血，小小身軀四肢滿是瘀青，佈滿新舊傷痕，在送院前已沒有呼吸心跳，經搶救後需入住兒童深切治療部（ICU）。

男嬰在ICU與死神搏鬥48天後，其家人不忍他再受苦，決定忍痛簽字拔喉，男嬰結束了短短的生命。

警方介入調查事件，爸爸一開始否認對兒子施暴，辯稱孩子抱在懷裏不斷扭動，他不小心擦撞到硬物，才導致BB眼部下方瘀青，事後才坦承曾動手。太太也受不了丈夫家暴，向他提出傷害控訴，並申請保護令。

爸爸依「重傷害罪」移送台中地檢署偵辦，目前仍處羈押期，不過男嬰離世後，檢方改依「重傷害致死罪」聲請延押，法院尚未批准。

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責任編輯：王明芳