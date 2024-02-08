  • 14°C
香港時間 : 2024208日 (週四) 14:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

玲玲友情報丨麥玲玲拆解初一不洗頭為謬誤　踢爆安德尊身家厚：大王好有錢

娛樂 12:53 2024/02/08

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

昨晚嘉賓是財神專業戶安德尊。

堪輿學家麥玲玲帶領黃紫恩（Jojo）、蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周三晚播映。昨晚（2月7日）一集主題為「利是唔係咁樣𢭃」，嘉賓是人稱「大王」的安德尊。

昨晚（2月7日）一集嘉賓是「大王」安德尊，每逢農曆新年，他都會以財神身份亮相，自言扮財神時間，比另一位財神專業戶「修哥」胡楓還要耐。

安德尊說：「入行第二年就做財神，做了差唔多30年，其實辛苦你唔知。」他透露問題出在那頂帽，由竹枝或木條撐起，長時間戴會弄致頭痛，他跟行仔說︰「後生仔做會頂唔順，拍嘢6到10個鐘，你話頂唔頂得住，箍到頭痛。不過都有好處，嗰時啱啱出道無人識，但着住財神衫好受歡迎，啲人走埋嚟摸你，嗰種感覺好得意。」

2024 風生水起丨吳若希被批命格是非多　麥玲玲爆馮盈盈拒拍拖因受過情傷

安德尊與玲玲師傅大吐扮財神苦水。

派利是傳遞運氣

安德尊自爆有一個多年習慣，就是收到有福氣、名氣長輩畀的利是，都會儲起來，他笑說︰「儲到而家擺喺成日見到地方，係一種紀念。」

玲玲師傅從玄學上分析，𢭃到有財福人仕的利是，可以沾到對方的好運，她解釋說︰「呢個係一個運氣傳遞，點解啲人咁鍾意收家燕姐、阿Bob、你同我嘅利是，就係咁原因。大家覺呢班人運氣唔錯，可以沾到對方好運。」

安德尊封新界地王

玲玲師傅講笑話最好當然是𢭃到四大發展商的利是，福澤更佳。

她又取笑以安德尊身家，自然可以儲起這些利是不用，接住她爆料說︰「江湖傳聞大王好有錢，新界眼望啲地都係你嘅，你使緊面個浸啫。啲後生（指住Jojo同行仔）唔夠錢用就要拆，有頭髮邊個想做癩痢。」

玲玲師傅爆安德尊在新界有很多土地。

此外，玲玲師傅拆解初一不洗頭的謬誤，是緣於古時男女都留長頭髮及科技不發達，她解釋︰「睇書研究過以前啲人好少洗頭，因為洗完頭冇得乾，無理由新正頭披頭散髮鬼咁見人，而家唔同有風筒，可以好快吹乾。」

她又揭露每到新年就知道TVB有好多員工，又試過第一年派利是給記者後，第二日便收到銀行打電話來道謝︰「因為有記者影咗我派個封利是登咗報，銀行咪知囉。」

最新影片推介：丁子朗冼靖峰專訪

TOPick柴犬追星
亞洲超星團｜丁子朗有野心想與古天樂「睇齊」　冼靖峰曾因才藝單一感迷失

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

玲玲友情報丨麥玲玲邀絕世好老闆任嘉賓　上市公司主席：派錢是對員工最好的鼓勵　
15:57 2023/12/28
玲玲友情報丨麥玲玲邀絕世好老闆任嘉賓　上市公司主席：派錢是對員工最好的鼓勵　
TVB小花丨何依婷與老公2月外遊趁機「造人」？　Regina獲麥玲玲批好事陸續有嚟
14:24 2024/01/26
TVB小花丨何依婷與老公2月外遊趁機「造人」？　Regina獲麥玲玲批好事陸續有嚟
2024 風生水起丨吳若希被批命格是非多　麥玲玲爆馮盈盈拒拍拖因受過情傷
12:01 2024/02/04
2024 風生水起丨吳若希被批命格是非多　麥玲玲爆馮盈盈拒拍拖因受過情傷

你可能感興趣

玲玲友情報丨麥玲玲邀絕世好老闆任嘉賓　上市公司主席：派錢是對員工最好的鼓勵　
15:57 2023/12/28
玲玲友情報丨麥玲玲邀絕世好老闆任嘉賓　上市公司主席：派錢是對員工最好的鼓勵　
TVB小花丨何依婷與老公2月外遊趁機「造人」？　Regina獲麥玲玲批好事陸續有嚟
14:24 2024/01/26
TVB小花丨何依婷與老公2月外遊趁機「造人」？　Regina獲麥玲玲批好事陸續有嚟
2024 風生水起丨吳若希被批命格是非多　麥玲玲爆馮盈盈拒拍拖因受過情傷
12:01 2024/02/04
2024 風生水起丨吳若希被批命格是非多　麥玲玲爆馮盈盈拒拍拖因受過情傷
安德尊 麥玲玲 黃紫恩 蔡景行 娛樂人物職業 演員 綜藝節目 TVB 農曆新年

最高瀏覽

兒童燙傷丨兒子未滿1歲意外全身7成燙傷　台女星忍痛簽放棄急救書【附燒傷急救法】
兒童燙傷丨兒子未滿1歲意外全身7成燙傷　台女星忍痛簽放棄急救書【附燒傷急救法】