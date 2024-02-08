KCON香港站演出陣容公開　AESPA+ZEROBASEONE率14組韓團下月襲港

K-pop界盛事KCON2024首設香港站，一眾韓星將在3月30至31日於亞洲國際博覽館開騷，昨日主辦單位終於公布完整出演陣容，當中不乏首度來港的人氣團體，旋即引來不少討論。

近年K-pop界女團當道，四代當紅女團IVE、New Jeans、LE SSERAFIM、(G)I-DLE、AESPA於音源榜上爭持不下，各有多首代表金曲及來自世界各地的龐大粉絲群。

惟今次KCON香港站14組演出單位之中，僅得3組女團，分別為「人間AI女團」AESPA，今年重組的二代女團SISTAR小分隊SISTAR19，以及由3位前Gfriend成員重組的VIVIZ。

出演KCON香港站的男團則有10組，包括Highlight、ZEROBASEONE、TWS、ATEEZ、DAY6、BOYNEXTDOOR、TEMPEST、WayV、xikers、日本組合JO1。另外亦有1位Solo歌手，前IZ*ONE成員Yena（崔叡娜）。

不少出演的韓團均為首度襲港，如Highlight、ZEROBASEONE、ATEEZ、VIVIZ、YENA等，雖然女團陣容略為失望，但男團陣容亦甚有看點，如Mnet選秀節目《Boys Planet》出身的新限定男團ZEROBASEONE，於《Kingdom》表演亮眼而爆紅的ATEEZ，以及持續活躍的經典二代團Highlight（原名為Beast）。

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門票將於二月尾公開發售，但14組藝人的具體演出日期，兩日Lineup分別如何，則有待主辦單位再公布，大家可密切留意。

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KCON HONG KONG 2024

日期︰3月30至31日

地點︰亞洲國際博覽館

記者：Panda