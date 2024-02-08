【索取利益】涉助下屬取活動贊助後索賄　前《商報》廣告經理被控5貪污罪轉介區院審

▲ 涉助下屬取活動贊助後索賄，前《商報》廣告經理被控5貪污罪轉介區院審。（資料圖片）

時任《商報》廣告部助理總經理涉協助2名下屬取得活動贊助，在下屬收取公司佣金後向2人索賄約8.8萬元，被控5項代理人接受利益罪，案件今（8日）於東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件將於2月29日轉介區域法院提訊，被告准以3萬元保釋。

被告胡桁誌（又名胡智衡，43歲），被控於2020年1月至2022年1月期間，從2名商報銷售代表李國維和敖錦輝收受5筆賄款共約8.8萬元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，以協助2人取得活動贊助，活動包括「2019 傑出商界女領袖」和「慶祝中國共產黨成立100周年大型圖片展」。

控方申請轉介案件至區域法院審理獲批，於2月29日於區域法院提訊，被告准以3萬元保釋，其間不得離港或接觸控方證人。

胡早前已被控3項串謀使代理人索取利益罪，即胡及李國維涉嫌串謀向2名銷售代表索取3筆共約3.5萬元的款項，作為胡桁誌協助2人取得2項活動贊助的誘因或報酬，2名銷售代表均拒絕要求。

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記者：陳曉欣