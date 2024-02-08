婚姻危機丨賈曉晨爆樊少皇被當提款機　 物業歸JJ名下原因曝光

▲ 賈曉晨（JJ）爆老公樊少皇被人當提款機！

41歲的人妻賈曉晨（JJ）在2016年與「力王」樊少皇結婚，二人育有兩女，可是JJ近年常在微博發文放負批評丈夫樊少皇，甚至更不時傳婚變，而JJ也曾指「一日要諗50次離婚，我係100次想殺咗對方」。

賈曉晨投訴丈夫樊少皇失蹤 JJ慨嘆想離家出走：找個安靜地方躲起來

JJ爆樊少皇被人當提款機

JJ早前接受傳媒訪問時指老公被好兄弟騙去數百萬，她指：「婚第2日佢向我坦白，真係好崩潰、好嬲，人哋話畀多50萬就還番之前嘅債，佢又相信，係逐少逐少借咗幾百萬。」

她指，大部分物業歸她的名下，是因為免得老公再被騙。她也爆樊少皇的2層樓是由她付首期！

至於樊少皇的收入由經理人直接匯入夫妻聯名公司戶口，樊少皇每月可獲「出糧」數萬元。

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JJ：他也能明白我需要發泄壓力

在今年1月2日，JJ在微博發文指需多為自己而活：

1月1日

其實也是我們的結婚紀念日

不過他好像忘了。。。

不過也比去年今天誤寫離婚

～

其實，別管誤寫也好，心裡真有這種想法也好，一年磕磕碰碰又過去了，如今的生活除了孩子開心，別的好像都不重要了～

我們兩個人用不同的方式照顧著家，各有各的累，我也理解他的辛苦，他也能明白我需要發泄壓力，也許這才是真正的成長，我們這兩個長不大的孩子終於開始成長了～

這幾天照顧我的狗狗，翻看了一下之前的照片，沒生小孩之前手機裡全是自拍照，才想起來曾經也為自己活過～～

新的一年，提醒自己除了孩子家人，還要多為自己活～

再次祝大家新年快樂

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