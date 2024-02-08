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【美斯失場】消委會接獲1,004宗投訴　涉及金額合共逾693萬元

社會 12:49 2024/02/08

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阿根廷球王美斯因傷在港缺陣風波未解決，消委會接獲1,004宗投訴，涉及金額合共逾693萬元。

阿根廷球王美斯因傷在港缺陣風波未解決，在港表演賽舉行3日後，國際邁阿密昨（7日）於日本東京出戰神戶勝利船，美斯於59分鐘後備上陣，多次成功盤扭，更有單刀攻門，表現積極兼心情大好，惹來港府及球迷更大怒火。

港府隨即發表聲明，指美斯在日本卻活躍自如上陣出賽，並在球場上作了不短時間的激烈運動，香港市民都有着不少疑問，政府希望主辦方及球隊能向香港市民作合理解釋。

連日來大批在港觀賽的球迷向消委會投訴，截至今日（8日）中午12時，該會共接獲1,004宗有關「TATLER XFEST：香港隊VS國際邁阿密CF表演賽」的投訴，當中有816宗為本地消費者投訴，188宗為旅客投訴，涉及金額合共$6,932,032，平均每宗個案所涉及的金額為$6,904，最高1宗涉及$82,960。

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記者：陳麗娜

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