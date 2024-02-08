另類致富｜慳家媽媽衣食無憂愛拾荒　垃圾筒尋寶一年狂賺$78萬

▲ 慳家媽媽衣食無憂愛拾荒，靠翻垃圾筒尋寶，一年狂賺$78萬。

另類致富方式？美國馬里蘭州（Maryland）一名兩孩媽媽近日分享自己的賺錢奇招，就是以拾荒來尋寶，平均一年可賺10萬美元（約港幣78萬元），所拾獲的物品包括Dyson風筒、Le Creuset廚具、名牌手袋、機械人吸塵機等，收獲相當豐厚。

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據《紐約郵報》（New York Post）報道，40歲的Jennifer Lleras是一名來自馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）的兩孩媽媽。而她本身亦是一間行銷公司老闆，衣食無憂，但她由大學時期起就有一個特殊習慣，就是在垃圾堆中「尋寶」，摷出有價值的東西再拿去變賣。

Jennifer表示，事緣她在20年前讀大學期間修了一堂藝術課，當時教授建議她透過摷垃圾筒找出有趣的素材，此後她就培養出摷垃圾筒的習慣，一直到現在。現時Jennifer要兼顧事業及子女，但每當她駕駛經過垃圾站時，仍然會停下來摷垃圾尋寶。

Jennifer曾經在垃圾桶中找到價值500美元（約港幣3,900元）的Dyson吹風機、Le Creuset廚具、價值500美元（約港幣3,900元）的Roomba吸塵機、名牌手袋、化妝品、書籍，甚至是珠寶首飾等。Jennifer發現，儘管有些物品需要清潔或修理，但大部分物件的狀態仍然可以使用，有些衣物甚至是全新。而她透過轉賣這些物品，一年平均能進帳10萬美元（約港幣78萬元）。

儘管經常摷垃圾，但Jennifer表示家中並不凌亂，也沒有囤積成癮的癖好，只會保留有需要或可使用的東西。而她更會把拾回來的東西，如裝飾品、廚具等轉贈家人，又試過把拾回來的物品捐給有需要的人士。她表示自己這樣做，不是因為家中很窮，而只是因為她不想浪費，也想透過這種方式幫助別人。

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責任編輯：王明芳