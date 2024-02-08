身首異處｜中國哲學家李澤厚冷凍頭顱　供後代研究一理論　家屬證｢身首異處｣遺囑已執行

中國旅美哲學家李澤厚2021年於美國逝世，享年91歲。他生前曾立遺囑，希望家人在他死後，將其頭顱切下冷凍供數百年後的後代研究，以檢查腦中是否會有「中國文化殘跡」，證實自己提出的積澱理論。其家人日前曝光遺囑，證實其頭顱已遵循遺願切下冰存，遺體則在火化後於美國下葬。

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綜合外媒報道，李澤厚於80歲生日前曾接受《南方人物周刊》採訪，首次透露打算「冷凍頭顱」的念頭，坦言自己早已向妻兒交代，離世後欲將頭顱切下冷凍，待300至500年後腦科學技術發達到可以進行研究時再取出：

「我是想證明文化是不是影響了大腦，幾百年後，是不是可以從我的大腦裡，發現中國文化的殘跡，證明我的積澱理論。」

生前已聯繫機構做準備

李澤厚90歲生日時再次受訪，強調已向美國阿爾科生命延續基金（AlcorLife Extension Foundation）每年支付會員費，盼未來腦科學發達可驗證自己的積澱理論：「我已經聯繫了那個冷凍機構，捐了8萬美元（約62.4萬港元），每年還得付幾百美金會員費。當然，如果做不成或不能做，這8萬美元會全退回，現在他們拿去是為該機構的投資等用途。」

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家屬證實：去世當日已「冷凍頭顱」

惟「冷凍頭顱」行徑與中國傳統意識相悖，不少人好奇家屬是否真的會執行相關遺願。

李澤厚友人兼學者馬群林本月3日撰文表示，去年12月他曾見到美國歸來的李澤厚夫人馬文君及兒子李艾，兩人證實李澤厚於2021年11月2日去世當日，李艾便已履行父親生前「冷凍頭顱」、以便未來驗證「積澱說」之遺囑，將頭顱交給阿爾科生命延續基金冷凍存放。剩餘遺體則在火化後，下葬於美國科羅拉多州（Colorado）。

生前於中國知識界極具影響力

李澤厚1930年6月生於湖北漢口，祖籍湖南長沙，1954年畢業於北大哲學系。他於上世紀80年代在中國知識界極具影響力，尤其於哲學、美學和思想史方面均有巨大建樹。他1992年後一直旅居美國，最終於2021年11月2日因病去世，享年91歲。

馬群林表示，李澤厚｢冷凍頭顱｣的確是在踐行自己的哲學理念、科學理念及生死理念，大讚：「為自己91年的輝煌人生歷程所畫下的最後一個令人震撼的感嘆號！恐怕也將會是中國知識份子的空前絕後之舉！」

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