【黎智英案】控方展示刊物《2019年自由之夏》　陳沛敏供稱「賣晒斷咗市」讀者要求加印

▲ 前《蘋果》副社長陳沛敏。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（8日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》副社長陳沛敏續作供，控方於庭上展示《蘋果》於2019年9月及10月出版的刊物，標題為《2019年自由之夏》，問及為何需發行3次。陳供稱刊物推出後反應熱烈，「賣晒斷咗市」，亦有讀者要求加印。

案件今踏入第26天審訊，第二位從犯證人、前《蘋果》副社長陳沛敏踏入第5天作供，控方續由助理刑事檢控專員張卓勤負責主問。

▲ 壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

控方於庭上展示《蘋果》2019年9月及10月出版刊物，封面標題為《2019年自由之夏》，封面由「光復香港 時代革命」、「721唔見人 831打死人」，以及「五大訴求 缺一不可」等標語組成，最後一頁則寫上「11.24 血償票償」，並印有中英文版。控方指出督印人是本案被告之一的蘋果日報印刷有限公司，並由「Alvin」及「歐陽」撰文。

陳確認及指「Alvin」及「歐陽」為《蘋果》記者，又憶述《2019年自由之夏》並非免費派發，首頁亦寫上「每本港幣$10」、「扣除成本收益 捐612人道支援基金」。控方再問及，為何《2019年自由之夏》需發行3次，陳供稱刊物推出後反應熱烈，「賣晒斷咗市」，亦有讀者要求加印。

控方續展示《2019年自由之夏》，當中印有「抗爭日程大事記」，並記載了2019年6月9日至9月16日的社會事件。陳供稱，《蘋果》應曾報道上述事件，又指刊物中的圖片不一定全由《蘋果日報》記者拍攝，有些圖片從外電購入，又或是由其他人提供。

陳供稱，英文版應有外聘人員翻譯，並由執行總編輯林文宗監督。控方再展示1張圖片，當中市民手持「反送中」黃底黑字直幡。陳稱，這是社長張劍虹應黎要求寫毛筆字，陳另相信黎有參與安排。

聆訊今（8日）午續。

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記者：梁錦麟