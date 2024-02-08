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賀歲片丨《飯戲攻心2》X《The Do Show》破天荒合作現場版　陳詠燊邀Do姐參演第3集

娛樂 13:35 2024/02/08

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《飯戲攻心2》放映後舉行《The Do Show》現場版。

由陳詠燊（Sunny）編導，鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎、陳湛文、魏浚笙（Jeffrey）演出的賀歲片《飯戲攻心2》，在剛過去的周日（2月4日）與鄭裕玲（DoDo姐）合作，在《飯戲攻心2》放映後舉行《The Do Show》現場版。
 
Do姐和眾演員大談電影幕後花絮，現場氣氛融洽輕鬆，當中更有不少爆笑時刻。 她大讚阿聰年紀逐漸成熟，殊不知越大越似木村拓哉， 引起全場歡呼，阿聰聽畢馬上截停Do姐：「千祈唔好咁講，麻煩剪走這段。」

同時，Do姐續指：「有時睇IG post，睇到以為木村出po，原來係你嚟嘅。」阿聰笑言：「你呢啲係誅我唔係幫緊我，我呢次死緊。大家都係木村粉絲，唔好侮辱佢。」

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《飯戲攻心2》放映後舉行《The Do Show》現場版。

飯戲攻心2丨Do姐教訓Jeffrey

問到新加入的Jeffrey事前有冇做足充分準備，面對Do姐提問，Jeffrey竟大膽簡單回應「有呀」，即時令她反問：「咁就答完㗎喇？你想死啊？」Jeffrey笑笑再作補充：「當然有準備，但很享受自己污糟邋遢的造型，因為好爽，望到大家嫌棄自己個樣會好享受。」

轉數快的Do姐再追問是不是很少見人對他面露嫌棄，二佬阿聰就忍不住出聲：「好寸啊你，我呢啲受咗成世。」Do姐直言：「轉個彎來讚自己靚仔。」眾人起哄即時令Jeffrey招架不住，自嘲並補鑊說：「我都覺得自己嘔心，不過的確係享受，多謝導演悉心安排。」

《飯戲攻心2》放映後舉行《The Do Show》現場版。

飯戲攻心2丨有鄭伊健「影子」
 
現場觀眾都有向演員提問，首先問到上集距離續集已有兩年時間，有冇需要重睇首集溫書時，阿聰率先回應：「完全唔需要，因為做足數個月謝票，我同Stephy由夏天謝票謝到冬天，短髮變長髮，大家有很好的默契。而且大家演得好，所以入戲很快，望住Monica就會二佬上身，這就是有好對手的好處。」Stephy大表贊同指劇本寫得好所以很快投入角色，大家亦已建立好一定默契。
 
有心思細膩的觀眾發現，戲中有不少鄭伊健的「影子」，Sunny回應：「香港男仔應該都對伊健哥哥有種情義結，因為佢係香港幾個流行文化的icon，如：《古惑仔》、《風雲》等。所以寫劇本時下意識提及幾次，揀歌時又碰巧揀中他的歌曲，令伊健哥哥的精神不停出現在我們戲中。」

《飯戲攻心2》放映後舉行《The Do Show》現場版。

飯戲攻心2丨期待Do姐再現大銀幕
 
而三佬陳湛文被問到如果要創辦一隊電競隊的話會如何改名，陳湛文鬼馬回應：「邪釘橫揮（三夫）。」即時令現場拍爛手掌，阿聰大讚兼補充：「真係一聽個名就知猛，但大家唔好亂諗嘢，因為Peter本身係人夫，戲中又排第三，所以先叫人夫，唔係你哋諗嘅《三夫》（Peter曾主演的電影）。」

最後，Sunny被問到有冇興趣搵Do姐拍第3集，他就立即答應：「任何人問我有冇第3集我都好有保留，但如果Do姐應承我即刻寫（劇本）。」Do姐：「我拍戲好麻煩㗎，我冇佢哋咁easygoing，佢哋咁nice。」觀眾隨即起哄，大家都相當期待Do姐再次現身大銀幕。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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