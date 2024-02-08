農曆新年2024︱袋定50個龍年賀詞祝福長輩+朋友+同事 不詞窮開心拜年逗利是
家事百科 17:22 2024/02/08
龍年大吉！新年最期待當然是逗更多利是！每年到訪不同家庭與親戚拜年，有時被長輩嫌悶，又被考起叫自己多舉一兩個應節賀詞。如果想新一年口齒伶俐，以表誠意，不妨收藏這篇50個新年龍年賀詞大全，祝福長輩、朋友、同事零難度！
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1. 四字龍年吉祥話
長輩
- 龍馬精神 : 形容人精力旺盛，朝氣蓬勃。
- 龍精虎猛：比喻精力旺盛，鬥志昂揚。
- 生龍活虎：比喻活潑矯健，生氣勃勃。
- 福龍迎祥：精神壯健。多用來稱讚老年人體魄強健，精力旺盛。
朋友/同事
- 龍騰四海：比喻一個人在各領域都能大展身手。
- 龍飛九天：形容飛得高遠。
- 龍飛鳳翔：比喻仕途得意，飛黃騰達。
- 人中龍虎 : 比喻品格高尚，出類拔萃的人。
- 魚躍龍門：比喻登上高位。
百搭
- 龍年大吉：龍年必備吉祥話。
- 龍騰虎躍：形容威武雄壯，生氣勃勃。
- 龍鳳呈祥：富貴吉祥的徵兆。
- 龍轉乾坤：扭轉局面，往好的方向前進。
- 龍眉鳳目：形容貴人相貌不同尋常。
- 祥龍瑞氣：比喻幸運成功的徵兆。
2. 七、八字龍年吉祥話/對聯
長輩
- 龍馬精神貫日月
- 金龍進家富滿堂
朋友/同事
- 龍盤虎踞展宏圖
- 龍騰虎躍展鵬程
- 飛龍在天遊四海
百搭
- 整年好運一條龍
- 龍年大吉福滿門
- 龍運當頭福星照
- 龍舞翩翩迎春來
- 新春福龍送吉祥
- 龍年來臨，好運隨行
- 龍馬行天，福氣旺旺來
- 天天龍騰虎躍，時時祥龍獻瑞
- 龍年大吉財運旺，五福臨門萬事興
- 飛龍在天遊四海，百事亨通旺萬年
3. 諧音祝福語
長輩
- 龍（「容」）光煥發
朋友/同事
- 祝你今年一路發財，數錢數得合不龍（「攏」）嘴
- 恩愛常伴，永遠你龍（「儂」）我龍（「儂」）
- 生意興龍（「隆」）
- 龍（「鴻」）圖大展
百搭
- 雍龍（「容」）華貴
- 其樂龍龍（「融融」）
4. 一到十祝福語
- 一生平安
- 二人同心
- 三生有幸
- 四季發財
- 五穀豐登
- 六畜興旺
- 七鄰友好
- 八面威風
- 九久康泰
- 十分歡快
- 百思無憂
- 千般稱心
- 萬事皆成
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責任編輯：王明芳