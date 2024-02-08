  • 13°C
香港時間 : 2024208日 (週四) 17:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

農曆新年2024︱袋定50個龍年賀詞祝福長輩+朋友+同事　不詞窮開心拜年逗利是

家事百科 17:22 2024/02/08

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

收藏50個新年龍年賀詞大全，祝福長輩、朋友、同事零難度！

龍年大吉！新年最期待當然是逗更多利是！每年到訪不同家庭與親戚拜年，有時被長輩嫌悶，又被考起叫自己多舉一兩個應節賀詞。如果想新一年口齒伶俐，以表誠意，不妨收藏這篇50個新年龍年賀詞大全，祝福長輩、朋友、同事零難度！

最新影片推介：

TOPick一分鐘
農曆新年2024丨拜年必讀最強親戚關係圖　免費App教小朋友認識三姑六婆

1. 四字龍年吉祥話

長輩

  • 龍馬精神 : 形容人精力旺盛，朝氣蓬勃。
  • 龍精虎猛：比喻精力旺盛，鬥志昂揚。
  • 生龍活虎：比喻活潑矯健，生氣勃勃。
  • 福龍迎祥：精神壯健。多用來稱讚老年人體魄強健，精力旺盛。

朋友/同事

  • 龍騰四海：比喻一個人在各領域都能大展身手。
  • 龍飛九天：形容飛得高遠。
  • 龍飛鳳翔：比喻仕途得意，飛黃騰達。
  • 人中龍虎 : 比喻品格高尚，出類拔萃的人。
  • 魚躍龍門：比喻登上高位。

百搭

  • 龍年大吉：龍年必備吉祥話。
  • 龍騰虎躍：形容威武雄壯，生氣勃勃。
  • 龍鳳呈祥：富貴吉祥的徵兆。
  • 龍轉乾坤：扭轉局面，往好的方向前進。
  • 龍眉鳳目：形容貴人相貌不同尋常。
  • 祥龍瑞氣：比喻幸運成功的徵兆。

2. 七、八字龍年吉祥話/對聯

長輩

  • 龍馬精神貫日月
  • 金龍進家富滿堂

朋友/同事

  • 龍盤虎踞展宏圖
  • 龍騰虎躍展鵬程
  • 飛龍在天遊四海

百搭

  • 整年好運一條龍
  • 龍年大吉福滿門
  • 龍運當頭福星照
  • 龍舞翩翩迎春來
  • 新春福龍送吉祥
  • 龍年來臨，好運隨行
  • 龍馬行天，福氣旺旺來
  • 天天龍騰虎躍，時時祥龍獻瑞
  • 龍年大吉財運旺，五福臨門萬事興
  • 飛龍在天遊四海，百事亨通旺萬年

3. 諧音祝福語

長輩

  • 龍（「容」）光煥發

朋友/同事

  • 祝你今年一路發財，數錢數得合不龍（「攏」）嘴
  • 恩愛常伴，永遠你龍（「儂」）我龍（「儂」）
  • 生意興龍（「隆」）
  • 龍（「鴻」）圖大展

百搭

  • 雍龍（「容」）華貴
  • 其樂龍龍（「融融」）
     

4. 一到十祝福語 

  • 一生平安
  • 二人同心
  • 三生有幸
  • 四季發財
  • 五穀豐登
  • 六畜興旺
  • 七鄰友好
  • 八面威風
  • 九久康泰
  • 十分歡快
  • 百思無憂
  • 千般稱心
  • 萬事皆成

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

農曆新年2024｜農曆新年團年飯必睇10大禁忌習俗　做錯1件事恐帶來衰運
18:40 2024/02/06
農曆新年2024｜農曆新年團年飯必睇10大禁忌習俗　做錯1件事恐帶來衰運
農曆新年2024︱拜年必讀最強親戚關係圖　2大免費App教小朋友認識三姑六婆
18:31 2024/02/06
農曆新年2024︱拜年必讀最強親戚關係圖　2大免費App教小朋友認識三姑六婆
農曆新年2024｜酒店主廚親授10大團年飯必備菜式　1招零失敗蒸魚去除腥味【附食譜詳情+有片】
今日 10:59
農曆新年2024｜酒店主廚親授10大團年飯必備菜式　1招零失敗蒸魚去除腥味【附食譜詳情+有片】

你可能感興趣

農曆新年2024｜農曆新年團年飯必睇10大禁忌習俗　做錯1件事恐帶來衰運
18:40 2024/02/06
農曆新年2024｜農曆新年團年飯必睇10大禁忌習俗　做錯1件事恐帶來衰運
農曆新年2024︱拜年必讀最強親戚關係圖　2大免費App教小朋友認識三姑六婆
18:31 2024/02/06
農曆新年2024︱拜年必讀最強親戚關係圖　2大免費App教小朋友認識三姑六婆
農曆新年2024｜酒店主廚親授10大團年飯必備菜式　1招零失敗蒸魚去除腥味【附食譜詳情+有片】
今日 10:59
農曆新年2024｜酒店主廚親授10大團年飯必備菜式　1招零失敗蒸魚去除腥味【附食譜詳情+有片】
職場文化 網絡熱話 農曆新年

最高瀏覽

兒童燙傷丨兒子未滿1歲意外全身7成燙傷　台女星忍痛簽放棄急救書【附燒傷急救法】
兒童燙傷丨兒子未滿1歲意外全身7成燙傷　台女星忍痛簽放棄急救書【附燒傷急救法】