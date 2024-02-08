農曆新年2024︱袋定50個龍年賀詞祝福長輩+朋友+同事　不詞窮開心拜年逗利是

▲ 收藏50個新年龍年賀詞大全，祝福長輩、朋友、同事零難度！

龍年大吉！新年最期待當然是逗更多利是！每年到訪不同家庭與親戚拜年，有時被長輩嫌悶，又被考起叫自己多舉一兩個應節賀詞。如果想新一年口齒伶俐，以表誠意，不妨收藏這篇50個新年龍年賀詞大全，祝福長輩、朋友、同事零難度！

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1. 四字龍年吉祥話

長輩

龍馬精神 : 形容人精力旺盛，朝氣蓬勃。

龍精虎猛：比喻精力旺盛，鬥志昂揚。

生龍活虎：比喻活潑矯健，生氣勃勃。

福龍迎祥：精神壯健。多用來稱讚老年人體魄強健，精力旺盛。

朋友/同事

龍騰四海：比喻一個人在各領域都能大展身手。

龍飛九天：形容飛得高遠。

龍飛鳳翔：比喻仕途得意，飛黃騰達。

人中龍虎 : 比喻品格高尚，出類拔萃的人。

魚躍龍門：比喻登上高位。

百搭

龍年大吉：龍年必備吉祥話。

龍騰虎躍：形容威武雄壯，生氣勃勃。

龍鳳呈祥：富貴吉祥的徵兆。

龍轉乾坤：扭轉局面，往好的方向前進。

龍眉鳳目：形容貴人相貌不同尋常。

祥龍瑞氣：比喻幸運成功的徵兆。

2. 七、八字龍年吉祥話/對聯

長輩

龍馬精神貫日月

金龍進家富滿堂

朋友/同事

龍盤虎踞展宏圖

龍騰虎躍展鵬程

飛龍在天遊四海

百搭

整年好運一條龍

龍年大吉福滿門

龍運當頭福星照

龍舞翩翩迎春來

新春福龍送吉祥

龍年來臨，好運隨行

龍馬行天，福氣旺旺來

天天龍騰虎躍，時時祥龍獻瑞

龍年大吉財運旺，五福臨門萬事興

飛龍在天遊四海，百事亨通旺萬年

3. 諧音祝福語

長輩

龍（「容」）光煥發

朋友/同事

祝你今年一路發財，數錢數得合不龍（「攏」）嘴

恩愛常伴，永遠你龍（「儂」）我龍（「儂」）

生意興龍（「隆」）

龍（「鴻」）圖大展

百搭

雍龍（「容」）華貴

其樂龍龍（「融融」）



4. 一到十祝福語

一生平安

二人同心

三生有幸

四季發財

五穀豐登

六畜興旺

七鄰友好

八面威風

九久康泰

十分歡快

百思無憂

千般稱心

萬事皆成

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責任編輯：王明芳