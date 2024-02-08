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【禁錮勒索】大學生遭禁錮家人被勒索700萬　案發時15歲男生判感化1年官勉「好好改過」

社會 13:30 2024/02/08

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大學生遭禁錮家人被勒索700萬，案發時15歲男生判感化1年官勉「好好改過」。（資料圖片）

22歲大學生涉遭前女友私密照勒索5,000元，事主到酒店房間交贖金時被禁錮，其父母共被勒索700萬。男女主腦等8名被告早前已分別被判刑，案發時15歲的男生早前認罪，今（8日）於區域法院判刑。法官判刑時指，被告認罪後出庭指證，若判監可獲大幅扣減，考慮到被告已被還押12個月，差不多已屆出獄之時，加上被告已改過自新，故判感化1年。法官最後寄語被告「好好改過」，將來對社會作出貢獻。

現年18歲吳姓被告，案發時只有15歲，早前承認非法禁錮及勒索罪。法官判刑時指，據感化官報告指，被告已改正問題。法官指，涉案兩罪均屬嚴重罪行，須被判監，惟被告認罪後出庭指證同案被告，獲扣減刑期60%，若就兩罪應被判監21個半月，即實質服刑為14個月。被告還押至今已12個月，差不多已屆刑滿出獄。

法官考慮到被告沒有刑事紀錄及年輕，故判處感化12個月。法官判刑後寄語被告珍惜機會，被告於人生中已浪費數年機會，希望他日後好好彌補對家人及社會之虧欠，好好改過自新，照顧家人，以及將來對社會作出貢獻。

案中共有9名被告，其餘8名被告早前分別認罪及經審訊後定罪，男女主腦楊子潁（25歲）及葉文軒（25歲）早前被判監5年及4年半，另有3名被告黃希朗（27歲）及陳霖楓（21歲）及19歲男生分別被判監26個月至28個月4周，其餘3名13歲至17歲被告分別被判感化及入教導所。

案情指，事主X和Y是情侶，兩人曾拍親密照後上傳至雲端。楊是X的舊愛，葉是楊的新男友。楊、葉取得兩人的私密照後要求X和Y以5,000元贖回照片。X交贖金時被禁錮在酒店，翌日趁看守者睡着後逃走及報警。X母被勒索600萬港元贖金，否則斬斷X手腳，X父則被葉勒索100萬港元。

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記者：林育慧

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