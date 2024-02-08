北上消費｜ 港人一家12口提早北上食團年飯 1999元歎烤全羊宴大讚服務好

▲ 港人一家12口北上食團年飯，大讚深圳餐廳服務好。

北上消費已成為港人消費新常態，除了平時周末的吃喝玩樂外，今年更有港人將團年飯移師到深圳進行。港人王太一家12口，剛過去的周末將團年飯移師到深圳進食，她們花了1,999元在大眾點評App購買了12人的烤全羊團年套餐，她大讚深圳餐廳不僅價廉物美，服務好已經值回票價。

現時60多歲的王太，兩個女兒及兒子已成家立室，三代同堂樂也融融。由於正日團年飯兩個女兒要在夫家進食，王太往年會約上女兒及兒子提早食團年飯，選址千篇一律是本港酒樓。自從通關後身邊朋友經常北上吃喝玩樂，王太笑言自己被「種草」，不用凑孫時也會跟隨朋友北上消費，通常是去飲早茶，再去深圳的公園行下，再食個午飯便慢慢回港。

長者北上好抵，我們通常搭2蚊車去到元朗，再轉B1去深圳灣口岸，過關後再搭龍華綫，長者係深圳搭地鐵唔使錢，回來8蚊就得！

王太與王生經常隨朋友北上消費外，她指女兒及兒子周末也不時帶子女北上玩樂，「我D仔女都有帶小朋友到深圳玩，不過我們各有各玩，我們同朋友去飲茶吃飯，他們就帶D小朋友去商場玩機動游戲，我個孫好中意玩開車那些游戲，深圳玩平過香港好多！」

1999元團購烤全羊宴

今年再約團年飯，王太提出建議不如全家相約提早到深圳食，結果一呼百應，「我D仔女都話好，他們順便帶小朋友上去玩，而且深圳多選擇嘛！」

說做就做，王太指女兒在大眾點評上面搜尋了幾個套餐給大家選擇，「深圳好多餐廳都有推出團年套餐，我們剛好12個人一圍，最後大家揀咗食烤全羊，試下新意思呀，體驗相當不錯！」雖然12人北上深圳聽落勞師動眾，王太則解釋，她們分開出發各有各玩，晚餐則相約在餐廳會合，「都好方便呀，玩完大家就過來食飯。」

問及1999元的烤全羊宴是否滿意，王太則指，自己相當滿意，全家人都食得很開心，是另類的團年飯體驗，她覺得最值得大讚是深圳餐廳的服務好，服務得非常周到，已經值回票價。

唔係話唔支持香港消費，但往年係香港食團年飯，酒樓要分兩輪收客，到時間就要趕人埋單走，唔係食得甘盡興，無辦法，始終香港租金貴，都體諒嘅！

團年飯正日，王太指會在香港家中進食應節，但不會外出消費，而身邊的朋友則約了她們夫婦，年初三繼續北上玩樂。

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責任編輯：王明芳