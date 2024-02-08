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星夢一姐丨炎明熹金髮look夠新鮮感　 Gigi被讚可塑性高似超模【多圖】

娛樂 14:24 2024/02/08

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熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

炎明熹型女look獲激讚！

星夢一姐炎明熹（Gigi）人氣強勁，其一舉一動也成為外界討論話題，上月她現身TVB台慶頒獎禮時，外披白色長恤衫的她露出黑色Bra Top，惟下身穿上紅色絲襪及紗裙，破格打扮被批時裝大炒車。

近日Gigi為內地雜誌拍攝造型照，已經18歲的她擺脫少女形象，令人眼前一亮！

聲夢傳奇丨炎明熹首奪《萬千星輝》最佳電視歌曲獎　Gigi搞BBQ聚會感激Gi炎粉支持

型格得來又性感

Gigi於社交網分享該輯靚相兼寫道：「大家好嗎？很久不見，Thank you Coco Star」，Gigi以黑白造型示人，型格非常，身穿露肩裝的輕靠於梳化上，不經意晒出事業線，看來Gigi真的「大個女」。

向來以黑髮瀏海示人的Gigi，今次更一嘗金髮Look，予人新鮮感。

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聲夢傳奇丨炎明熹西貢拍音樂劇《戀上西沙》　Gigi穿熊啤啤見「Gi炎粉」超萌

炎粉激讚：super model

對於Gigi這輯靚相，網民大部份都給予正評：「Gigi炎明熹嘅可塑性極高，是一個不可多得嘅未來之星」、「靚到不得了」、「Wow! 靚、型、正」、「炎明熹好正」、「實在太有氣質，又型又靚，super model」、「Gigi炎明熹嘅可塑性極高，是一個不可多得嘅未來之星」、「每次在內地的造型都秒殺hk的」。

連跟Gigi演過母女的陳煒也留言大讚：「Wow 有女人味喎」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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