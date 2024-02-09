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【迪士尼】殘疾人士空缺即日起接受申請　40職位涉裁縫、髮型化妝師等

社會 00:00 2024/02/09

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香港迪士尼樂園度假區多元共融、學習及發展總監陳茜（左）、裁縫梁寶琴（右）（香港迪士尼提供）

傷殘人士就業較一般人面對更多挑戰，香港迪士尼推行「迪士尼伴你同行計劃」 （Disney Side-by-Side Journey），為殘疾人士提供就業機會及創建平等的工作環境。與超過30間非牟利機構合作，聘請身心有障礙人士，為他們配對合適工作及跟進工作上的適應，協助他們投身職場。計劃至今已為超過320名身心有障礙人士提供於工作機會，由前線崗位到需要特別技能的職位，例如髮型化妝師、舞台技術員、裁縫（車辦員）。今年計劃提供超過40個職位空缺，將於3月15日截止申請，5月開始上班。

香港迪士尼樂園度假區多元共融、學習及發展總監陳茜指，在此計劃下，每位演藝人員入職前，度假區都會安排相關的培訓，了解迪士尼文化和待客之道。學員除了會接受在職培訓外，也會由一名資深員工擔任學員的Buddy進行指導，協助學員投入工作。非牟利機構及社工亦會適時了解學員的工作狀況，提供合適的支援。 除此之外，為協助學員適應，計劃採用漸進式設計。學員每月的工作時間會逐漸增加，需要輪班工作。

而每名資深員工亦會接受不同的培訓，透過了解學員的需要，提供更合適、切身的指導和協助，希望學員能盡快投入工作環境。

今年「迪士尼伴你同行計劃」 （Disney Side-by-Side Journey） 再次開放申請，於3月15日截止，有興趣的人士可經由機構轉介到香港社會服務聯會（社聯）或勞工處展能就業科。

陳茜稱，樂園唯才是用，不設強制退休年齡；也歡迎少數族裔、中年或退休人士成為演藝人員，「我們尊重及接納不同文化和價值觀，建立共融、多元的工作環境」。度假區內演藝人員來自超過 43 個不同的國家及地區，說30種語言，年齡層跨越四代。

她表示，度假區擁有性別比例均衡的團隊，女性演藝人員參與各級工作；亦有很多機會在社區裡聘請不同人士，使演藝人員中有多元文化，例如不同年齡層、殘疾人士、少數族裔等。

同時，為配合公司的多元文化，陳茜指，度假區持續推動工作間的可達性，包括為員工提供培訓和教育，「例如當有一個聾人或者自閉症同事加入團隊時，其他員工可以如何與他溝通呢？」 為了便利使用輪椅的同事，辦公室也會增設一些低地台的員工巴士、自動門、較低燈掣等。

為讓演藝人員了解更多不同能力人士的需要，度假區與社區組織CareER合作，亦與香港傷殘青年協會擕手為演藝人員舉辦「無障礙大使訓練計劃」，藉一系列共融工作坊，加強演藝人員對身體有障礙人士需求的認識。

為了讓演藝人員覺得工作開心，度假區不僅正面鼓勵，而且努力聆聽他們的需要，提供各項支援並保障他們的身心健康。度假區進一步優化演藝人員的福利，以創造一個家庭友善和多元共融的工作場所，包括為所有演藝人員擴展育兒假和親子假等福利。

並推行Wellness Month，關顧員工身心健康：例如安排中醫師提供諮詢、舉辦健身工作坊、邀請到香港運動員陳家豪和姚潔貞指導演藝人員跑步技巧等。另設立演藝人員諮詢委員會 （CAC）、共融尊重諮詢小組 （IAC）聆聽員工的聲音。

聽障裁縫學懂多項車縫技巧   感激同事耐心指導

去年4月入職的裁縫梁寶琴，是一名聽障人士，負責在迪士尼服裝部門工作，主要工作是修改或修補衣服，例如將新的褲子依指定尺寸裁剪成適合長度，然後車縫或使用挑腳機處理。至於釘紐則使用釘紐機或用手釘，看紐扣種類而定。

寶琴獲美寶姐（右）耐心指導下，學了很多車縫技巧。（香港迪士尼提供）

對車縫服裝有興趣的寶琴，她認為，在迪士尼工作很開心，同事相處和睦，有不懂的只要問同事都熱心指導及幫忙；又指公司很多款式的戲服，有時找不到該款紐扣或色線，同事都幫忙找給她。更換拉鏈也要配合該款拉鏈及顏色，不懂就問，同事會指導。

她又指，公司提供6個月的培訓期，對她有很大的幫助。整個培訓期讓她學了很多車縫技巧，之前未接觸過挑腳機、釘紐機及閘骨機，現在學會使用了。她感謝其培訓員美寶姐的耐心指導，形容自己記性差且聽覺問題，令美寶姐要說幾次及手寫讓她明白。

梁寶琴希望，這計劃能一直保持下去幫助更多身心有障礙人士就業，「我是一個聾人，找工作很困難，學習上亦遇到困難」，很開心通過這計劃能加入迪士尼。

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記者：陳麗娜

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