EarthMix驚喜客串《大叔的愛－Returns－》　田中圭「新抱唔易做」

▲ 《大叔的愛－Returns－》

現象級BL日劇《大叔的愛－Returns－》闊別5年回歸，劇集不但在日本當地掀起新一輪煲劇潮，更接連登上「黃Viu煲劇平台」人氣劇排行榜。

《大叔的愛－Returns－》講述「春牧CP」婚後因為家務產生分歧，因而聘請「家政夫」武藏（吉田鋼太郎飾）料理家務，使三人關係逐漸變得緊張！春田（田中圭飾）為了照顧阿牧（林遣都飾）父親而四出奔波，甚至親自為對方擦屁股，卻得不到對方欣賞。

與此同時，他也意外發現同事和泉幸（井浦新飾）胸前的項鏈竟藏著自己的照片。

▲ 前情敵變敵對婆媳！

正如劇集靈魂人物田中圭所言，《大叔的愛－Returns－》是一部純愛日劇，劇情不忘探討人與人的生活課題，同時也刻劃了夫妻間的世紀難題——婆媳糾紛。

比如黑澤蝶子（大塚寧寧飾）和栗林歌麻呂（金子大地飾）婚後與男方母親同住，惟蝶子年紀比奶奶大10歲，二人婆媳關係緊張，這時麻呂卻置身事外，只叫二人好好相處，令蝶子忍不住大吐苦水：「他的母親也許很重要，但是對我來說就是陌生人，他是我老公，不應該站在我這邊嗎？」

而武藏入主春牧家後，除開始挑剔牧的日常清潔，更處處看他不順眼，這時春田更為武藏說好話，指對方就像自己父親，讓牧相當無奈！足以反映婆媳關係在任何年代都是千古難題，讓觀眾不禁心有戚戚然。

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日泰BL主角夢幻同框

除貼地的劇情引發觀眾共鳴外，泰版《大叔的愛》主角、知名BL CP EarthMix亦驚喜客串《大叔的愛－Returns－》第4集！

二人以泰菜餐廳「Moonlight Chicken」店員身份亮相，更首度挑戰日文台詞，引發廣大腐男腐女尖叫。

▲ 泰國知名BL CP EarthMix驚喜客串《大叔的愛－Returns－》第4集。