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【偷拍鄰座】涉偷拍鄰座大廈女子裸照放上網　入境主任否認偷拍等3罪受審

社會 14:07 2024/02/08

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37歲男入境事務主任涉在其半山寓所偷拍鄰座大廈女住戶在家中沒穿衣服或穿內衣的相片，並上傳至社交媒體，被捕時其家中被搜出望遠鏡。男子否認窺淫及發布偷拍影像等3罪，今（8日）於東區裁判法院受審。事主供稱沒想過在家中會遭人偷拍，感到不安和害怕。

被告唐嘉麒（37歲，入境事務主任）被控1項窺淫罪及2項發布源自上述罪行的影像罪。控罪指，被告於2021年10月22日，在香港半山區西摩道一住宅某室暗中為了觀察或拍攝個人的私密部位或私密作為，而拍攝X的私密部位；及於2021年10月14日及22日在香港發布X的影像，不理會X是否同意發布。

承認事實指，被告是網頁VKontakte帳戶「Erich Tong」及Telegram帳戶@zvezdaivan的擁有人。被告是Telegram群組「中西區瘋狂群」的成員，群組描述為「有特殊愛好，平時唔方便講，就係到啦」。警方在2022年8月拘捕被告，在被告寓所檢獲1枝望遠鏡，其手機則截取了17張相片。被告在上述社交媒體共發布了7張X的私密照。

事主X今於屏風後作供，X供稱警方在2022年8月聯絡她遭人偷拍，X在警署認出多張自己在書房沒穿衣服或穿睡衣的相片。X於庭上指，不知何時被偷拍，亦沒同意任何人拍攝。

X稱看見相片時感到不安和害怕，沒想過在家中會遭人偷拍。X解釋當時沒穿衣服，因為洗澡中途有緊急公事需要到書房以電話或電郵回覆。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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