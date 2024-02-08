粉絲為洪助昇辦韓式生日見面會　歌迷帶男友到場讓Aiden過目

▲ 洪助昇

日前，歌迷會為今日正日（2月8日）生日的洪助昇（Aiden）舉行生日會。為讓Aiden有個難忘生日，fans特意將生日會變成「韓式見面會」，除送上禮物，又預備不少頭飾、飾物讓Aiden即場戴上，一時是斯文敗類造型、一時變成狐狸、最搞笑是連「香港小姐」也有，十分搞笑。

此外，Aiden又跟fans們大玩遊戲，在猜猜畫畫環節，被fans「直線抽擊」是單身狗，認真無奈。

生日會見家長

他坦言，生日會當日比以往緊張，因為很多歌迷在生日會前表示會帶同男朋友前來：「佢哋話要俾我過吓目，唔知點解大家都當咗我係玄學大師，要我幫吓眼。當然如果佢哋兩個都支持我，我會好開心，令到佢哋情侶之間多一項活動，但另一方面又好驚佢哋當我係情敵會打我，哈哈。」

除了男友，亦有歌迷跟母親前來，Aiden笑言見了很多個「未來外母」，「真係『見家長』呀，所以當日自己都要得體少少，唔可以令佢哋失望。」

最喜歡「港姐」造型

至於「韓式見面會」，Aiden坦言不太清楚是甚麼，只知要「坐定定」，「後尾發現原來係佢哋會送一啲好可愛嘅飾物俾我，我要當場戴上。嗰日試咗好多唔同嘅造型，狐狸、公主、香港小姐，其實真係唔知點解會有公主同香港小姐呢兩個造型，最後變咗做BL劇男主角嘅斯文敗類造型，最後發現大家好鍾意我做斯文敗類。」

問到他最喜歡哪一個造型，他無奈說是「香港小姐」，「其實條斜帶似港姐咋，上面係寫生日快樂㗎，哈哈。頭上面嗰個其實係王冠，我個人覺得似王子嘅，不過啲同事話似港姐，最緊要大家開心。」

自認「單身狗」

另外，玩猜猜畫畫時，其中一條題目是「單身狗」，Aiden一時想不起如何畫，於是唯有直接指着自己讓fans們估答案，誰不知fans們很快便猜中，Aiden沒好氣地說：「都唔知好嬲定好笑。」

這次生日會，Aiden與fans club一起送了人手做的熊仔花給粉絲們紀念，「望佢哋新嘅一年開開心心！」

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