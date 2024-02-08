【上訴得直】涉披露廉署受查人罪成判囚　林卓廷上訴得直獲撤銷定罪

▲ 林卓廷。（資料圖片）

前立法會議員林卓廷早前涉於3個記者會上，披露涉元朗7·21事件被廉署調查的警方指揮官游乃強資料。經審訊後，林被裁定3項披露受調查人身份罪成，判囚4個月，准保釋候上訴。上訴聆訊早前於高等法院進行，暫委法官今（8日）頒布判決，裁定上訴得直，撤銷定罪。



上訴人林卓廷（43歲），早前否認3項披露受調查人身份，控罪指被告於2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，明知或懷疑正有調查涉及《防止賄賂條例》的罪行正在進行，而向公眾披露受查人游乃強之身份，涉違反《防止賄賂條例》第30條(1)。

上訴一方指披露的資料涉公職人員行為失當罪行，並非屬條例涵蓋範圍，質疑原審裁判官錯誤理解罪行範圍。

上訴一方指本案源於7.21事件，原審裁判官推敲因調查相關而演譯條文，做法錯誤。原審裁判官於裁決時又指，披露令證據直接或間接流失，邏輯上錯誤，因有關披露並不會令人想及與賄賂罪有關，結論是無限擴大條文範圍。



律政司一方回應則時指，上訴人稱披露令公眾知悉警方於7.21事件處理手法及有機會構成公眾及秩序危機，希望令警方收回成命。惟上訴人於首次記者會已質疑警方「自己人查自己人」，已清楚帶出訊息，及至其後的記者會，上訴人仍刻意披露游受查已屬不必要，不認為屬合理辯解。

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記者：林育慧