生命鬥士｜先天性心臟病兒子捱過6次手術　小鐵漢爸爸換黑白照宣佈離婚：不想解釋太多

▲ 小鐵漢爸爸換黑白頭像，並寫上「Proud Single Dad」。

患有先天性心臟病小鐵漢（Kansas），甫出生就歷3次開腔手術，換過機械心瓣和植入心臟起搏器，其後再接受了3次大手術，如今健康成長並已重返校園。不過，今日（8日）小鐵漢爸爸Jayco更新社交專頁，換上黑白頭像寫上「Proud Single Dad」字眼，並發帖文表示不想解釋太多，需要處理三人未來的生活安排。

小鐵漢爸爸Jayco更換了Facebook頭像成兩父子的黑白照片，並寫上「Proud Single Dad」字眼，疑是婚姻出問題。其後他以黑底白字再發文表示：

實在不想解釋太多，只能說，我過去6年只是盡力做好父親的角色，並沒做好丈夫這個角色。我們三人在未來的生活安排上還有很多事情需要處理，希望大家能夠給予我們空間靜靜地處理，謝謝大家關心。

▲ 小鐵漢爸爸換黑白頭像稱成為單親爸爸，並發帖文表示不想解釋太多，需要處理三人未來的生活安排。（小鐵漢facebook圖片）

不少網民留言鼓勵Jayco，並讚揚他對小鐵漢一直盡心盡力，「做得好同唔好都會有人講，做咗自己本份就得，仔仔會明白」、「你對小鐵漢嘅盡責，咁多年來大家都睇到，不要自責係咪一個好丈夫」、「相愛是緣份，相分是尊重」、「你和太太好努力給小鐵漢愛，太太都好努力給予愛，希望你明白女人感受不到被愛而麻木再有負面情緒。」

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責任編輯：王明芳