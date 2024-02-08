  • 13°C
香港時間 : 2024208日 (週四) 17:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

狀王之王丨姚子羚「猥瑣三連環」強搶民女勁麻甩　與王浩信默契天衣無縫

娛樂 16:04 2024/02/08

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

《狀王之王》

王浩信、姚子羚主演《狀王之王》在昨晚（2月7日）劇情講玲瓏（姚子羚飾）為綁住宋世傑（王浩信飾），拜會念珊珊（陳楨怡飾）跪求催生秘方；豈料阿九（金剛飾）與小鳳（王子涵飾）煲藥時將男女補藥調亂，令玲瓏及宋世傑齊齊變「性」兼周身痕。

玲瓏再度生鬚兼變得極度粗魯麻甩、世傑則前所未有地女性化。雖然是次是王浩信第二度在《狀王之王》中扮女人，但依然成功爆發出新層次。

狀王之王X香港小姐丨陳楨怡為拍劇獻第一次　 曾被揭黑歷史成功洗底【多圖】

《狀王之王》

狀王之王丨世傑玲瓏相映成趣

上回宋世傑是喬裝女人混入妓院，由於帶點戲中戲成份，故此偶爾會露出破綻以配合劇情；昨晚宋世傑則是因為飲錯藥荷爾蒙失調而變得「女性化」，由於狀況不同，故此王浩信的演繹亦有不同。

除語氣及神態均變得相當溫柔、眼神多了數份「婦人之仁」外，就連笑容及手勢也變得嬌滴滴；當中一幕自告奮勇向玲瓏學功夫，宋世傑更是像個情竇初開的小女孩般、加上全程姐手姐腳，與全程豪氣縱橫的玲瓏相映成趣。

《狀王之王》

狀王之王丨大晒「猥瑣三連環」

對於王浩信昨晚的「女性化演繹」，網民無不受落，留言大讚：「啲神態同語氣真係神似」、「正到想睇王浩信翻拍《先生貴性》做羅嘉良角色」、「王浩信做女人好似仲正」、「王浩信著女裝完全無違和感」、「宋世傑把女仔聲，王浩信真係做得十分神似，真嘅女人都冇依啲咁溫柔嘅聲」。

除宋世傑，昨晚姚子羚演繹的玲瓏亦令人留下深刻印象，她以大刀刮鬚及替宋世傑𢱑心口場面夠晒麻甩外，玲瓏大晒「猥瑣三連環」企圖「污辱」宋世傑一幕亦相當瘋狂，完完全全是徹底豁出去的演繹。

《狀王之王》

狀王之王丨金剛成幕後黑手

子羚受訪時坦言很喜歡飲錯藥後的變「性」玲瓏，皆因甚有喜感：「呢個玲瓏係我最鍾意嘅玲瓏，因為同一時間宋世傑變咗好女人，個對比好好笑。」

子羚又透露金剛是眾人「焗蟹」的幕後黑手：「我同浩信、金剛、子涵喺劇入面成日合作查案，大家相處好似家人咁，同埋真係好多笑料。最好笑係金剛，有時望住佢哋真係要忍笑，呢樣算係今次拍劇其中一樣好大挑戰。」

最新影片推介：丁子朗冼靖峰專訪

TOPick柴犬追星
亞洲超星團｜丁子朗有野心想與古天樂「睇齊」　冼靖峰曾因才藝單一感迷失

正當以為宋世傑與玲瓏終能修成正果，今晚（2月8日）《狀王之王》劇情卻峰迴路轉，事緣對宋世傑一條心的玲瓏，竟背著宋世傑幽會神秘人，全程表現心花怒放之餘，對著神秘人更是笑靨如花；深感不妙的宋世傑，為試探玲瓏忠誠度，玩完跟蹤再玩催眠。

另外，今晚「滅門縱火案」亦有驚人進展，除了楊柳（海俊傑飾）被燒死的家人屍體離奇失蹤，坊間更流傳著關於縱火案嫌疑犯櫻桃（莊思敏飾）的大量傳聞，令宋世傑等人著手調查時更見困難。

《狀王之王》

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

狀王之王丨姚子羚著肚兜騷白滑玉背　努力修身由肥妹變索女【多圖】
17:12 2024/02/01
狀王之王丨姚子羚著肚兜騷白滑玉背　努力修身由肥妹變索女【多圖】
狀王之王︱鄧伊婷演鬼新娘令粉絲心驚　Irina曾傳被富豪力追成熱話【多圖】
13:56 2024/02/05
狀王之王︱鄧伊婷演鬼新娘令粉絲心驚　Irina曾傳被富豪力追成熱話【多圖】
狀王之王X香港小姐丨陳楨怡為拍劇獻第一次　 曾被揭黑歷史成功洗底【多圖】
12:12 2024/02/07
狀王之王X香港小姐丨陳楨怡為拍劇獻第一次　 曾被揭黑歷史成功洗底【多圖】

你可能感興趣

狀王之王丨姚子羚著肚兜騷白滑玉背　努力修身由肥妹變索女【多圖】
17:12 2024/02/01
狀王之王丨姚子羚著肚兜騷白滑玉背　努力修身由肥妹變索女【多圖】
狀王之王︱鄧伊婷演鬼新娘令粉絲心驚　Irina曾傳被富豪力追成熱話【多圖】
13:56 2024/02/05
狀王之王︱鄧伊婷演鬼新娘令粉絲心驚　Irina曾傳被富豪力追成熱話【多圖】
狀王之王X香港小姐丨陳楨怡為拍劇獻第一次　 曾被揭黑歷史成功洗底【多圖】
12:12 2024/02/07
狀王之王X香港小姐丨陳楨怡為拍劇獻第一次　 曾被揭黑歷史成功洗底【多圖】
狀王之王 王浩信 姚子羚 金剛 電視劇 TVB

最高瀏覽

兒童燙傷丨兒子未滿1歲意外全身7成燙傷　台女星忍痛簽放棄急救書【附燒傷急救法】
兒童燙傷丨兒子未滿1歲意外全身7成燙傷　台女星忍痛簽放棄急救書【附燒傷急救法】