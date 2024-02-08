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情人節送花丨深圳$62大束紅玫瑰CP值高　外賣送指定地方即可帶回港

休閒消費 18:47 2024/02/08

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深圳$62大束紅玫瑰CP值高，外賣送指定地方即可帶回港，情人節送花給老婆女友可以考慮。

【情人節/送花/深圳買花/北上攻略】隨著農曆新年的步伐靠近，情人節亦緊接而來，不少人都會送花給另一半，但是在香港買花一向都不便宜，如果想平買，不妨考慮北上購買！有網民在社交平台分享於內地買一紮33枝的玫瑰花，僅需$62！而且朵朵玫瑰花都鮮艷奪目，燦爛盛放，CP值非常高！相反在香港買一紮鮮花也要過百元，因此不少網民都「心郁郁」想北上買花。

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情人節送花丨深圳$62買CP值極高紅玫瑰

該名網民於Facebook上載了於深圳網店買下的玫瑰花照片，並寫道33枝玫瑰花，只用了$62.15元購買，又以「好靚」來形容買來的花。照片引來了不少網民留言，紛紛詢問版主在哪裡購買。

有網民在社交平台分享，於深圳購買33枝紅玫瑰只需$62。（Facebook圖片@深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區）

情人節送花丨提供多款花類 99枝紅玫瑰僅¥168

版主購買的是深圳網絡花店・氣球派對（羅湖店），該店於深圳設有多間分店，除了可以到店購買外，也可以到美團App訂購。店內提供多款選擇，如¥168/99枝紅玫瑰，¥59.9/33枝紅玫瑰，¥29.8/11枝紅玫瑰。除了有情人節的玫瑰花外，店內還提供向日葵、香檳玫瑰、藍玫瑰、繡球花等多款花類，讓大家在不同節日也可以購買到心水花束。

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情人節送花丨美團App落單到指定地點帶返港

不過，目前運送地區只接受深圳或其他內地地區，想買花給另一半的話，可以店內自取，又或運送到指定地點，帶另一半到附近的餐廳或酒店，以浪漫驚喜的方式送上，之後再帶回香港。於美團訂花，需先在美團應用程式中設置位置在「深圳」，然後搜尋深圳網絡花店・氣球派對（羅湖店），再將心水花束加入至購物車。付款時需注意必須以大陸電話登記，及只接受內地微信及支付寶的付款方式。

其實也有另一方法可將鮮花運送到港，把心水花束加入購物車後，便在小紅書搜尋「深圳跑腿」關鍵詞，找到專門做深圳代購的送貨員，跟送貨員溝通好送貨日期及送貨地址後，即可下單付款，在指定地鐵站交收。但因涉及跨境運送，運費較貴且時間較長，約7小時左右。雖然運送上會較麻煩，不過看到另一半收花時的愉悅，一切也值得！

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責任編輯：王明芳

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