【23條立法】陳國基：立法是保護香港的良丹妙藥　非常歡迎建設性意見

▲ 政務司司長陳國基稱，23條立法是保護香港的良丹妙藥。（資料圖片）

《基本法》23條立法正進行公眾諮詢，政務司司長陳國基反駁，有西方勢力稱23條立法是破壞香港自由和人權，指現實剛剛相反，23條立法是保護香港的良丹妙藥，確保香港能健康發展。

陳國基今日出席電台節目時指，2019年香港未有國安法時亂象叢生，西方勢力一直破壞香港安寧，香港無人權自由可言，到國安法立法後，國家安全得到保障，社會回復正常，享受自由。

陳國基指，23條立法除了是憲制責任，亦是保護香港的良藥：「你可以理解成香港病了，外部勢力進來令香港變得很混亂，靠國安法和23條將香港醫好，一定要靠這些良方妙藥，才能確保香港能健康發展。」

對於有西方聲音批評23條立法，陳國基說︰「美西方勢力一直批評23條破壞香港自由人權，是因為他們不想香港有保護傘，不想香港擁有有效的藥保護香港健康，最想香港亂。」

陳國基強調，23條立法建議下的罪行，例如叛國罪、間諜罪等，只針對想破壞香港安全的一小撮人，對絕大部份港人來說是一種保護，市民無需擔心。

被問到諮詢展開以來，不少界別提出對立法細節的討論，例如是否可以在竊取國家秘密罪上，加入「公眾利益」作為辯解，陳國基指，政府非常歡迎建設性意見，並會作出研究，強調這是今次諮詢的目的之一。

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記者：戴朗希