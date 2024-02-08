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【23條立法】私隱專員公署：支持打擊以電腦或電子系統危害國安行為　無礙香港創新科技發展

政治 15:04 2024/02/08

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私隱專員公署表示，支持打擊涉及破壞或削弱公共基礎設施的嚴重行為。（資料圖片）

政府就《基本法》第23條展開公眾諮詢及立法，個人資料私隱專員公署歡迎及支持特區政府就《基本法》第23條展開公眾諮詢及立法工作，認同所建議的罪行不會窒礙香港創新科技發展，反而能為相關領域的發展提供一個更安全的環境。

為應對現時電腦或電子世界及未來可能出現的新技術所帶來的國安風險，政府建議引入罪行，打擊對電腦或電子系統作出危害國家安全的行為。私隱專員公署表示，支持打擊涉及破壞或削弱公共基礎設施的嚴重行為，或是在沒有合法權限下就電腦或電子系統作出危害國家安全的行為。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示：

數據安全既是數字經濟的基石，也是國家安全的重點領域之一。數據包括個人資料，因此防範個人資料私隱被侵犯亦屬維護數據安全的重要一環。私隱專員公署會繼續推展數據安全及網絡安全的工作，確保國家安全及市民的個人資料私隱獲得充分保障。

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責任編輯：區綽彥

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