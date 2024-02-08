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【大學科研】2型糖尿病患者持續減重可達到「糖尿病緩解」？　中大研究揭僅少數成功

社會 15:52 2024/02/08

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中大研究顯示現實中僅少數2型糖尿病患者能成功透過早期減重控制血糖以至停藥。（中大提供）

2型糖尿病一直被認為是一種不可逆轉的疾病，患者需要終身用藥控制血糖。然而，近年有臨床研究指出，2型糖尿病患者或可透過持續減重達到「糖尿病緩解」，研究結果已於國際醫學期刊PLOS Medicine發表。

近年有臨床研究指出，2型糖尿病患者或可透過持續減重達到「糖尿病緩解」，即是血糖回復至正常水平，無需再接受藥物治療。香港中文大學（中大）醫學院最新研究顯示，2型糖尿病患者在發病的首年內減重，有較大機會達至糖尿病緩解，但現實世界中整體糖尿病緩解發生率仍然較低。

中大醫學院內分泌及糖尿科研究團隊分析了香港醫院管理局電子病歷系統中37,000個2型糖尿病新症的數據。研究發現，相對於病發後體重有所增加的2型糖尿病患者，若患者能在發病首年內成功減重最少10%，他們達到糖尿病緩解的機會率是前者的三倍，成功減重5%至10%的患者之糖尿病緩解機會率亦是增重患者的兩倍。此外，與仍要服藥的患者相比，達到糖尿病緩解的患者整體死亡風險減少30%。研究結果為糖尿病患者發病後盡早進行體重管理的重要性提供了實證支持。

研究首席研究員、中大醫學院內科及藥物治療學系教授陸安欣表示，雖然研究證明糖尿病緩解是一件可以實現的事，但整體糖尿病緩解的發生率仍然相當低。英國一項臨床實驗「DiRECT」為2型糖尿病患者提供為期12個月的體重管理干預措施，半數成功在沒有用降血糖藥的情況下將平均血糖指數HbA1c降至6.5%，達至糖尿病緩解。但在研究中，只有6%的2型糖尿病新症在平均八年的隨訪期間成功達到糖尿病緩解，這相當於每年不到1%的比率。

她解釋，其中一個可能性是臨床研究中的生活干預措施和管理方式相對密集及全面，但在現實環境中，患者未能完全遵循這些措施和方式生活；而在近期臨床研究中證實有助達到糖尿病緩解的創新體重管理策略，亦未在現實世界中採用。

研究進一步顯示，要長期保持糖尿病緩解是具有挑戰性的。是次研究發現，即使患者成功達到糖尿病緩解，每年大概有20%的人會回復至高血糖的狀況。中大醫學院內科及藥物治療學系研究助理教授吳鴻江指，糖尿病緩解發生率之低以及維持糖尿病緩解狀態的困難反映了糖尿病的複雜性。患者可能需要採取綜合方法，包括堅守健康的生活方式及持久的體重管理，以一直維持接近正常的血糖水平，才能長期保持糖尿病緩解。

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記者：黃穎津

 

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