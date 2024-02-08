【美斯翻生】環球時報：不能排除有政治動機　外部勢力故意令香港難堪

▲ 環球時報稱不能排除外部勢力故意令香港難堪。（資料圖片）

國際邁亞密CF昨晚在日本友賽神戶勝利船，球王美斯在下半場入替，但周日在香港的表演賽，領隊卻稱美斯因傷所以缺陣。內地《環球時報》發表社評指，美斯和國際邁亞的解釋無法服衆，外界對背後真實的原因有許多猜測，有一種說法是，其做法有政治動機，可能有外部勢力故意令打算推動盛事經濟的香港難堪。

《環球時報》發表題為「梅西在踢一場事關誠信的比賽」的文章，指出國際邁阿密目前6場季前熱身賽，美斯僅在香港的比賽缺陣，「不少聲音」質疑美斯和國際邁阿密有「差別待遇」，令人質疑他們的誠信。

社評指，主辦方早前一直聲稱美斯會登場，令球迷感到受欺騙。美斯沒有在現場採取任何安撫失望球迷的行為，事後的聲明中也沒有提道歉，還表示希望有機會回來，令原本就感覺受騙的球迷覺得沒有受到尊重。至於美斯在日本賽場上的「生龍活虎」，又令外界的質疑進一步加強。

環時：好脾氣不代表好欺負

社評表示，考慮到這種巨大的落差，特區政府與球迷的失望是完全合乎情理。而香港現場的觀眾總體展現出極高的素質和克制的行為，是值得「挑大拇指」，但好脾氣不代表好欺負。

文章最後批評，有西方媒體藉機抹黑香港，指事件影響香港的國際形象和聲譽，「簡直是胡說八道。」認為港府和市民以極大誠意和克制處理風波，形容「場子搭好了，來的客人表現不好，對於東道主來說頂多有點掃興。要丟人那也只能是丟梅西、邁阿密國際隊及Tatler的人。」

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記者：戴朗希